Přestavba prostějovského kádru: Američané za Marka a Slezáka

Kapitán Marko byl největší oporou týmu a v průměru rozdal téměř osm asistencí v každém utkání. Slezák zase patřil mezi dvouciferné střelce. Nahradit se je pokusí Američané Brian Fitzpatrick, Torrence Dyck a Rayshawn Simmons.

„Odchody přišly v nevhodnou dobu, ale to už se tak někdy stane. Oba hráči dostali nabídku, která výrazně přesahuje naše ekonomické možnosti, a navíc šlo o dlouhodobé kontrakty,“ řekl smířeně generální manažer Prostějova Petr Fridrich.

Zkušení basketbalisté vyslyšeli lákavé vábení svitavských Turů, kteří jsou sice v ligové tabulce až devátí a reálně už nemůžou pomýšlet na nadstavbovou skupinu A1, do budoucna ale plánují atakovat vyšší pozice. „Svitavy mají nového generálního sponzora, ambiciózního trenéra Lubomíra Růžičku, a nabídka smlouvy byla na dva a půl roku. To všechno jsem zvážil a rozhodl se přestoupit,“ vysvětlil Marko.

Od léta měl během sezony několik nabídek. „Dlouho jsem odolával, ale nakonec se to všechno sešlo. V Prostějově jsem necítil velké ambice a to také hrálo roli,“ přiznal rozehrávač, který byl v sestavě pět sezon a v té probíhající je nejlepším nahrávačem soutěže a sedmým nejužitečnějším basketbalistou celé Kooperativa NBL. „Byly to povedené roky. S trenéry jsem měl dobré vztahy, potkal kupu výborných spoluhráčů. Budu vzpomínat v dobrém,“ loučil se Marko s Orly.

Kvůli odchodu opor si Fridrich užil hodně netradiční oslavy příchodu nového roku. „Silvestra jsem strávil u počítače a sháněl hráče. Jeden už trénuje, další dva přiletí v průběhu týdne. Bylo to docela náročné,“ poznamenal.

Fitzpatrick má s americkým současně irský pas a na postu pivota nahradí zraněného Michala Norwu. Ten je po operaci kolene a bude chybět minimálně tři měsíce. Jeho 203 centimetry vysoká náhrada přichází z japonského Levanga Hokkaido. Křídelník Dyck si vyzkouší během sezony druhé evropské angažmá, sezonu začal ve švýcarském Boncourtu.

Rayshawn Simmons, který bude nastupovat na rozehrávce, strávil poslední tři sezony v NCAA a hrál za tým Central Michigan. „Bylo to docela hektické, ale snad jsme se trefili dobře,“ přeje si Fridrich.