Hořká premiéra nováčka Šátrala. Zkompletuje zápasový hattrick?

Proč náročnou? Nováček v nominaci nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila nastoupil v pátečním souboji proti Nickovi Kyrgiosovi, australské jedničce a aktuálně patnáctému hráči světa, zasáhl i do sobotní čtyřhry po boku Jiřího Veselého a pokud počasí dovolí (předpověď na nedělní poledne slibuje v Melbourne silný déšť), měl by naskočit na kurt i během třetího dne.

„Australané hráli dneska tak dobře, že to nebylo úplně o nás dvou,“ řekl 26letý Šátral webu tenisovysvet.cz po jednoznačné sobotní prohře ve čtyřhře 3:6, 2:6, 2:6 s australským párem Gorth, Peers.



O čem ještě debutant v Davis Cupu mluvil?

O premiéře s Jiřím Veselým

“Nebylo to o tom, jak fungovala naše spolupráce. Víceméně jsme se nedostali do hry. Zkoušeli jsme furt něco měnit, během toho co nás mleli, ale nic se nám nedařilo. Vyměnili jsme si strany na returnu i na servis. Zkoušeli jsme prostě všechno.“

O své pozici

„Měl jsem těžkou pozici. Hrál jsem s Kyrgiosem, tedy 15. hráčem světa. Nyní jsme hrál debla proti Peersovi, který před týdnem vyhrál Australian Open, navíc Groth je rovněž výborný deblista. Takže pro mě to bylo strašně těžký. Určitě si z toho odnesu nějaký pozitivní věci.“

O budoucnosti v daviscupovém týmu

“Rozkoukal jsem se, nyní vím, jak to tu chodí. Určitě pokud budu příště nominováný, budu se těšit stejně, jako sem se těšil teď.“

O pátečním duelu s Kyrgiosem

“Sice je o nějakých 150 míst na žebříčku přede mnou, ale nešel jsem do toho, že jdu prohrát. Porazil jsem v minulosti hráče, kteří nad Kyrgiosem zvítězili, nebo mohli zvítězit. Rozhodně to nebylo tak, že by mě tu hodili do vody a odstřelili mě. Kdyby šel hrát kdokoli z našeho týmu s Kyrgiosem, tak nebude favorit.“