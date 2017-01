Proč? Tohle jsem nechtěla, říkala Sáblíková. Wüstová je osudem Češek

Což o to, úvodní pětistovka proti nizozemské vytrvalkyni de Jongové, to by ještě docela šlo.

Jenže potom si rozklikla los druhé disciplíny, závodu na 3000 metrů.

„Ty vole, proč? Přesně tohle jsem nechtěla,“ spontánně zareagovala.

V posledním páru: Sáblíková versus Wüstová.

Čeká ji domácí modla, čtyřnásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná evropská šampionka ve víceboji. „A ještě startuju z malé zatáčky,“ posteskla si.

Aby toho nebylo málo, na pětistovce pro změnu los určil, že s Wüstovou se utká druhá česká rychlobruslařka, Nikola Zdráhalová.

Sáblíkové vzápětí zablikala smska. Z hotelového pokoje jí psala právě její mladší kolegyně: „Proč já? Jedu domů!“

ČEKÁNÍ NA LOS. Martina Sáblíková v hotelovém lobby v Heerenveenu.

Ireen Wüstová dávno nechala za sebou trable s nachlazením, po Vánocích po ledu létá. O čemž svědčí také její časy z nizozemského mistrovství.

„Trojku tam jela za 4:03, patnáctistovku za 1:56, pětistovku za 39,3,“ zjistila si Sáblíková. „Ireen se prostě vrátila po nemoci ve skvělé formě. I když já jsem stále ještě úřadující mistryní Evropy i světa ve čtyřboji, tak rozumně říkám, že na Ireen tady nikdo mít nebude.“

Kouč Petr Novák předtím na tréninku v rámci „špionáže“ měřil Wüstové časy. „Musím potvrdit, že je na tom dobře,“ pronesl. „Je tu doma, bude před svými diváky. Považuji ji za největší favoritku. A hlavně ta pětistovka jí půjde.“

Když se Novák večer vrátil do hotelu po losování a po schůzi vedoucích týmů, Sáblíkové nicméně řekl: „Gratuluju ti, lepší los jsi mít nemohla.“

„To jsi se zbláznil.“

„Vždyť si Ireen pohlídáš, ne?“

„To bych ale musela mít normální formu.“

„A ty jí snad nemáš?“

Faktem je, že forma Sáblíkové je tak trochu záhadou. „Neodhadnu, na co mám,“ říká. Po prosincových potížích s kolenem a přetíženými vazy si na radu lékařů naordinovala pětidenní klid o Vánocích. Navíc od listopadu až do konce prosince radši ani netrénovala starty na 500 metrů, které jsou v její nejslabší disciplíně klíčové.

„Na začátku sezony přitom vypadalo fantasticky, když v přípravě zajela Martina pětistovku za 40,17,“ vzpomínal Novák.

Po posledním soustředění v Collalbu naštěstí hlásila: „Teď mě koleno nebolí.“

„Zato jí zlobí záda“ podotkl kouč. „Ale Martina je Martina. Věřím, že zase zajede dobře. Nerada prohrává. Bude bojovat o pódium. I v minulosti jsme mívali problémy a nakonec to bylo dobré.“

PŘED ROKEM. Tak oslavovala Sáblíková svůj zatím poslední evropský titul v Minsku.

Jaký tedy je možný scénář úvodních dvou tratí v podání Sáblíkové?

„Na pětistovce je de Jongová o něco rychlejší než já, ale to mi na první stovce pomůže,“ sama věští. „Je super, že jedu po startu velkou zatáčku a na střídací rovince ji budu mít před sebou. Prohraju s ní, ale může mě vytáhnout k dobrému času.“

Mimochodem, pětistovkou proti de Jongové zahajovala také své loňské berlínské tažení za vícebojařským titulem mistryně světa.

Očekávaným scénářem na trojce naopak je, že Wüstová bude Sáblíkové v prvních kolech mocně ujíždět. V minulých soubojích na této trati ji pak Sáblíková v posledních kolech stahovala - a často i porážela.

„Uvidíme, kolik sil má tentokrát ona a kolik já,“ říká Češka.

Ke kandidátkám medailí budou patřit rovněž další Nizozemka Nautaová, Ruska Grafová a podceňovat není radno ani nezničitelnou 45letou německou veteránku Pechsteinovou.

Druhá Češka Nikola Zdráhalová, která si v této sezoně vylepšuje osobní rekordy, by mohla poprvé atakovat první desítku. „To by bylo super. Ale spokojený budu i s umístěním do 13. místa,“ tvrdí Novák.

Šampionát žen ve čtyřboji začíná pětistovkou v pátek v 18.30, po osmé hodině večerní bude na programu klání na 3000 metrů, v sobotu závody na 1500 a 5000 metrů. Všechny čtyři disciplíny se odehrají v rozmezí 19 hodin. Tak „stlačený“ čtyřboj ještě Sáblíková nikdy neabsolvovala.

Páteční pozdní start se jí zamlouvá. „Aspoň se můžu ráno i po obědě vyspat. Horší to bude v sobotu. Po prvním dnu totiž vždycky špatně spím, pořád si v duchu promítám závod. A v sobotu se přitom začíná už v 11.30.“

Ve své sbírce má pět zlatých, tři stříbrné a jednu bronzovou medaili z mistrovství Evropy ve víceboji.

„Titul z víceboje je vždy nejuniverzálnější. Je to nejtradičnější disciplína, divácky vděčná,“ připomíná. „Byla bych ráda, kdybych odtud neodjížděla s prázdnou. Ale když se to nepovede, extra smutná nebudu,. Důležité pro mě je, jak se budou po manku v přípravě vyvíjet před mistrovstvím světa mé nejdůležitější tratě.“

DALŠÍ DVĚ ČEŠKY V AKCI. Nikola Zdráhalová a Karolina Erbanová.

Poprvé v historii se souběžně se šampionátem ve velkém čtyřboji koná také evropské mistrovství ve sprinterském čtyřboji (500 - 1000 - 500 - 1000 metrů), v němž bude Česko reprezentovat Karolina Erbanová.

Proti ní stanou například Nizozemky Ter Morsová a Leenstraová, Ruska Fatkulinová či Rakušanka Herzogová.

„Karolína by měla jet o umístění do 3. místa na pětistovce. Aby bojovala o podium v celém sprinterském čtyřboji, musí předvést i svůj nejlepší čas sezony na tisícovce,“ soudí z pozice reprezentačního kouče Petr Novák.