Karlův most, Pražský hrad, Letná... Basketbalový grál putoval Prahou

„Cílem projektu je zvýšení zájmu o EuroBasket 2017 stejně jako propagace nového designu trofeje. Chceme přiblížit trofej maximálnímu počtu i potenciálních fanoušků, kteří potom budou sledovat turnaj v televizi nebo se vydají do místa konání,“ říká Tim Bokelmann z FIBA Europe, který na celou akci v Praze i dalších evropských zemích osobně dohlíží.

Do Česka přicestovala trofej v sobotu při příležitosti konání prestižního turnaje v basketbalu 3x3 World Tour Prague Masters a diváci ji mohli sledovat přímo v centru Prahy. Na Václavském náměstí byla jak při sobotních základních skupinách turnaje, tak při nedělním play-off a dovednostních soutěžích.

„Myslím si, že je to výborná akce už jen v tom, že víc přiblíží basketbal běžnému fanouškovi. Diváci v účastnických zemích se tak dostanou blízko k trofeji, kterou jejich tým může vyhrát, a vtáhne je to víc do turnaje,“ říká k akci dlouholetý český reprezentant a nyní trenér Petr Treml.

Trofej si tak mohli zblízka kromě fanoušků prohlédnout i basketbalisté 3x3 včetně českých reprezentantů Ondřeje Dygrýna a Sáry Krumpholcové.

„Jsem moc rád, že se i na turnaji, jako je World Tour 3x3 v Praze, mohla ukázat trofej pro mistry Evropy v pětkovém basketbale, a mohla ji tak vidět spousta lidí. Všichni vědí, jak vypadají nejslavnější fotbalové trofeje nebo Stanley Cup, ale pohár pro vítěze mistrovství Evropy basketbalistů fanoušci nemají tolik šancí vidět, proto jsem rád, že na Václavském náměstí byl, protože to je opravdu krásná trofej,“ řekl s úsměvem účastník posledního evropského šampionátu ve 3x3 Dygrýn.

„Bylo super, že v rámci špičkového světového turnaje 3x3 mohla být vystavena i trofej pro vítěze mužského EuroBasketu, a příchozí tak mohli vidět něco, co se běžně vidět nedá. Mně se trofej moc líbí a je fajn, že takhle i pomáhá zviditelnit trojkový basket, který mám tak ráda. Těší mě, že obě formy hry se snaží spolupracovat a vzájemně si pomáhat,“ cení aktivitu mezinárodní federace mistryně světa ve 3x3 Krumpholcová.

Po dvoudenním pobytu na Václavském náměstí zažila trofej výrazně živější program v pondělí, kdy od východu slunce cestovala po centru města a pózovala pro fotografie s krásným pozadím v podobě Prahy za svítání. Během brzkého rána procestovala Karlův most, Kampu, Pražský hrad a Letnou. Po poledni se objevila i v České televizi, kde byla u rozhovoru s asistentem mužského národního týmu a bývalým hráčem Lubošem Bartoněm. Krátce poté se přesunula na Letiště Václava Havla a odtud do další destinace, kterou je od pátku srbský Bělehrad.

„Trofej můžou fanoušci sice vidět, což je skvělé, ale když ji vaše země nevyhraje, není to úplně ono. Je to ale od FIBA velmi dobrý projekt, který pomůže propagaci basketbalu v Evropě,“ konstatoval Luboš Bartoň.

O trofej, kterou mohli fanoušci zblízka vidět, se od konce srpna budou prát i čeští reprezentanti. Ty čeká základní skupina v rumunské Kluži, kde se utkají postupně s Rumunskem, Španělskem, Maďarskem, Černou Horou a Chorvatskem. Dále postupují nejlepší čtyři celky ze skupiny.