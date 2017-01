POHLED: Potlesk pro Australian Open. Vítej zpět, tenisová zábavo!

dnes 14:58

Melbourne (Od našeho zpravodaje) - Tenis se možná ocitl na prahu nové éry. Kéž by! Pořadatelé Australian Open letos připravili o maličko hladší kurty, po nichž míče spíš sklouznou, než by z nich vysoko odskakovaly. Zdánlivě nicotná úprava, kterou by běžný smrtelník při pobytu na dvorci ani nepoznal, zásadně ovlivňuje dění v Melbourne Parku.