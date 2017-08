Posledním soupeřem basketbalistů v boji o MS bude Bulharsko

Bulharsko dosud startovalo na MS jen v roce 1959. Na evropském šampionátu bylo naposledy v roce 1967, od té doby na výraznější úspěch čeká. V kvalifikaci o letošní Eurobasket neprošli Bulhaři přes Ukrajinu a Slovinsko, když jediné dvě výhry vybojovali s Kosovem.

V předkvalifikaci o MS si však vedli dobře a nechali za sebou Bělorusko a Portugalsko, když oba celky jasně přehráli.

Hlavní hvězdou týmu je pivot Saša Vezenkov. Ten je českým fanouškům dobře známý nejen jako spoluhráč Tomáše Satoranského z doby jeho působení v FC Barcelona, bulharská hvězda už v České republice odehrála jeden turnaj - v roce 2011 zářila na ME do 16 let v Pardubicích a Hradci Králové.

Vezenkov byl v předkvalifikačních zápasech bulharským nejlepším střelcem (průměr 16,8) a doskakovačem (10,8). Do úvodu kvalifikace by však neměl zasáhnout, jelikož Euroliga patrně neuvolní své hráče pro termíny v průběhu sezony.

Bulharskými pasy disponují také američtí rozehrávači Dee Bost (přestoupil z AS Monaco do Žalgirisu Kaunas) a Darius Adams (vítěz čínské ligy a nejužitečnější hráč finálové série s týmem Xinjiang Flying Tigers).

Češi se s Bulharskem utkají 22. února příštího roku venku a 2. července doma. V první fázi je 32 týmů rozděleno do osmi skupin. První tři z každé skupiny postupují do další fáze, kde se vždy dvě skupiny spojí se započítáním dosažených výsledků. Z takto vytvořených šestičlenných skupin postupují opět tři nejlepší týmy, které tak získají účastnické místo na MS 2019 v Číně.

Češi věděli, že do své skupiny dostanou jednoho z vítězů předkvalifikace. Kromě Bulharska tak přicházely v úvahu ještě reprezentace Estonska, Nizozemska a Švédska. Svou cestu novou kvalifikací začnou Češi už na konci listopadu domácím střetnutím s Islandem.