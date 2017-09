Házenkářky Poruby jdou do nové sezony jen s jednou posilou

„Ano, konec minulé sezony jsme zpackali,“ potvrdil porubský trenér Peter Olšavský. „A nezačínáme jen s Olomoucí, hned nato hostíme Slavii Praha (9. září v 18.00 – pozn. red.), s níž jsme prohráli minulé semifinále. Takže máme co napravovat a věřím, že se nám to podaří.“

Pro Porubanky je to pořádně ostrý start do nového ligového ročníku. „Možná je dobře, že se s oběma těmi celky utkáme hned na začátku,“ uvedl Olšavský. „Věřím, že děvčata jsou natolik připravená a nabuzená, že budou mít velkou motivaci uspět.“ ̈

Jenže Poruba jde do sezony oslabená o čtyři hráčky, z nichž tři patřily k oporám. Šárka Marčíková odešla do polského Štětína, Leona Šviráková do německého Kirchhofu a Barboru Mýlkovou čekají mateřské povinnosti. Dianě Tomašechové skončila smlouva.

A posily?

Pouze Sofia Demajová z Prešova. „Je to však zkušená hráčka, měla by nám pomoci. Do družstva zapadla, a tak doufám, že se to na výkonech projeví,“ řekl Peter Olšavský.

Kádr pak rozšířily už jen dorostenky, Elišky Desortová a Miháčová.

„Doufám, že se s těmi odchody vypořádáme, děvčata na to mají,“ podotkl kouč. „Měli jsme velmi dobrou přípravu, s velmi kvalitními soupeřkami. Holky ukázaly, že v sobě mají něco, s čím můžeme pracovat, i když výsledky nebyly ideální, někdy vypadaly až hrůzostrašně. Přesto vždy nejméně s jedním poločasem, až na zápas s Minskem (17:34), mohu být spokojený.“

V posledním přípravném duelu ale sokolky obstály, když bundesligovému Göppingenu podlehly 24:25 (8:9).

Porubanky podle Olšavského potřebují hlavně stabilizovat svou výkonnost. S tím už měly problémy v předešlé sezoně. „Snažíme se, abychom nehráli kolísavě, aby si hráčky uvědomily, že zápas trvá šedesát minut, ne třicet, ne dvacet...“

Poruba sice v minulé sezoně vyhrála Český pohár a byla v semifinále Vyzývacího poháru, jenže v interlize i české části ligy zůstala bez medaile. Po pěti letech.

A to je také důvod, proč Poruba tentokrát chybí v evropských pohárech. Šéfové klubu do nich družstvo nepřihlásili.