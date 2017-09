Porsche proti Ferrari a Mercedesu? Německá značka zvažuje návrat do F1

dnes 11:20

Představitelé značky Porsche uvažují o návratu do formule 1 po třiceti letech. Německá automobilka by dodávala některým týmům motory. Dojít by k němu mohlo v roce 2021 po zavedení nových pravidel v královské automobilové třídě.

Porsche po této sezoně opustí elitní kategorii vytrvalostních závodů a bude se soustředit na vstup do šampionátu formule E pro vozy s elektrickým pohonem v roce 2019. Zároveň ale výrobce sportovních vozů spadající pod koncern Volkswagen přemýšlí o návratu do formule 1, kde naposledy působil v roce 1991. „Nyní je pro nás mimořádně důležitá formule E, ale o F1 se vždycky vyplatí přemýšlet. Řekl bych, že máme za sebou docela dobrá jednání ohledně nových motorů,“ řekl člen představenstva Porsche Lutz Meschke po setkání s představiteli formule 1 během víkendové Velké ceny Itálie v Monze. Očekává se, že změny pro rok 2021 povedou k levnějším a jednodušším pohonným jednotkám, než jsou současné šestiválcové motory s turbodmychadlem o objemu 1,6 litru. Ve formuli 1 v současné době působí čtyři dodavatelé motorů. Po třech týmech zásobují pohonnými jednotkami Mercedes, Ferrari a Renault, čtvrtý dodavatel Honda prožívá neúspěšné partnerství s McLarenem, které možná nepřežije letošní sezonu.