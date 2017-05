Je to těžší série než loni, tvrdí po startu finále plzeňský Poloz

V sobotu jste byli zklamaní, co jste do druhého finále změnili?

V prvním zápase nám scházela agresivita v obraně. V kabině jsme si to pak vyříkali a bylo to znát. Dnes jsme do toho dali všichni maximum. Když to řeknu v nadsázce, tak jsme Duklu zmlátili. Tak se finále musí hrát, zepředu a tvrdě.

Přitom se zdálo, že hlavní problém byl spíš v útoku...

Ale vždycky je základ všeho obrana. Když se nám jejich útoky dařilo ubránit, dostali jsme se pak k přechodu do útoku ze druhé vlny. Z toho my profitujeme, to je naše nejsilnější zbraň.

S Duklou jste hráli finále už loni, je tahle série jiná?

Určitě. Dukla sází na mládí, ale od loňska vyrostla psychicky i fyzicky. Tohle finále je mnohem těžší.

Teď vás čekají dva zápasy v Praze. S jakými plány tam pojedete?

Mrzí nás sobotní porážka. Teď víme, že tam musíme hrát stejně agresivně jako ve druhém zápase.