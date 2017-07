Čtyři mušketýři, pátý zraněný. Plzeňští házenkáři se mění

Kdo jsou oni „čtyři mušketýři“? Dirigent týmu a starší syn nového kouče Michal Tonar, pivot Jakub Šindelář, obranář Jiří Fořt a brankář Karel Šmíd, který kryl záda Radku Motlíkovi a teď už se druhý rok pere o pozici dvojky za Janem Štochlem.

Zbytek týmů se zcela obměnil. Naposledy ho opustili Milan Škvařil a Jan Blecha, oba byli u všech tří předchozích titulů.

„Mančaft se mění, přicházejí mladší kluci. Ale takový koloběh je běžný i jinde, všechny týmy se postupně obměňují,“ konstatoval při letošním rakouském soustředění Jakub Šindelář. Spoluhráči se mu střídají, on stále zůstává jedním z lídrů týmu. Navzdory tomu, že loni oslavil 30. narozeniny a vrcholovou házenou úspěšně kombinuje s civilním zaměstnáním.

„Zatím ještě stíhám, uvidíme příští rok,“ pousmál se v rozhovoru pro klubový web. Chuť vítězit má stále, to je patrné i při obyčejném fotbálku nebo jiných soutěžích při trénincích. Právě jemu však v Alpách chybí Vinkelhöfer nejvíc. „Přišel jsem o parťáka, se kterým jsem sdílel pokoj na každém výjezdu,“ litoval absence kapitána.

Ještě více chyběl Vinkelhöfer podle něho při finálové sérii s pražskou Duklou, které letos plzeňský Talent po třech letech přepustil mistrovský titul.

„Myslím, že Šafrda (Ondřej Šafránek) i Blešák (Jan Blecha) to zvládli dobře, ale i tak nám Vinkl chyběl. On má specifický styl obrany, to nám scházelo,“ vrátil se ještě k vrcholu posledního ročníku extraligy. „I proto je důležité, aby brzy odložil berle a vrátil se,“ přál si Šindelář a podobně je na tom i trenér Michal Tonar.

„Petr má tento týden podstoupit kontrolu u lékařů. Já doufám, že až se vrátíme z Rakouska, čekají nás příznivé zprávy,“ věří nový kouč Talentu, že během září by se mohl Vinkelhöfer připojit k týmu.

Už teď je však jisté, že úvod sezony budou muset házenkáři Talentu zvládnout bez svého kapitána. A že je čeká ostrý start! Už první zářijový víkend přivítají v úvodním kole Poháru EHF řecké šampiony IEK Xyni Dikeas. Týden na to vstoupí do nového ročníku extraligy doma s Hranicemi.