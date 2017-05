Zkoušela to i Dukla, říká posila plzeňských házenkářů Stehlík

„V St. Raphaelu mi končí smlouva. Plzeň to vycítila, s panem Drobilem jsem byl v kontaktu několik měsíců a nakonec jsme si plácli,“ vysvětloval 32letý házenkář důvod svého návratu. „Jsem Plzeňák, Plzeň je moje město,“ říkal před časem v jednom z rozhovorů.

Teď to svým návratem potvrdil.

Fakta Ve francouzském St. Raphaelu působil Jan Stehlík od léta 2009. Klub z městečka, které se nachází poblíž známých letovisek St. Tropéz, Cannes a Nice, se z průměru vyšplhal až do absolutní špičky. Loni byl vicemistrem Francie, ale protože nesplňoval přísné podmínky, nemohl hrát Ligu mistrů. V Poháru EHF postoupil až do závěrečného Final4, kde skončil čtvrtý.

Levoruká spojka patří už delší dobu i do české reprezentace. Poprvé ho nominoval kouč Pavel Pauza v roce 2005 na turnaj do Maďarska, od té doby odehrál Jan Stehlík 82 zápasů, v nichž vstřelil 142 gólů. Teď ho čeká závěr kvalifikace o Euro 2018 v Chorvatsku.

Měl jste i jiné nabídky, ať už z Česka nebo ze zahraničí?

Nabídek jsem měl více, ale nic, co by mě donutilo ještě zůstat s rodinou v zahraničí. A už dřív bylo jasné, že pokud se budu vracet, tak jedině do Plzně.

Proč?

Pocházím odtud. Za Plzeň jsem navíc nejvyšší soutěž nikdy nehrál, to je o důvod víc, abych se vrátil právě sem. V Čechách jsem předtím hrál pět sezon za Duklu.

Ta vás nelanařila?

Ale ano. Dan Čurda se mi taky ozval, jestli bych nechtěl zpátky na Duklu. Ale tehdy jsem byl mladší, denně jsem dojížděl, to už jsem teď absolvovat nehodlal.

Právě Dukla ukončila po třech letech nadvládu Plzně v extralize, sledoval jste finále?

Sledoval jsem převážně výsledky, na internetu jsem viděl jen předposlední zápas na Dukle. Analyzovat to nehodlám. (úsměv) Pro Plzeň je to škoda, osobně jsem si myslel, že to zase zvládne.

Zatímco v Čechách se bojovalo o titul, vy jste hrál se St. Raphaelem Final4 Poháru EHF. V něm jste ale nestačili na německé celky Füchse Berlín a Magdeburg. Co tomu scházelo?

Proti Berlínu jsme neproměnili spoustu jasných šancí a přidali k tomu zbytečné technické chyby. Na takové úrovni vás každý soupeř tvrdě potrestá. Druhý zápas už to bylo lepší, prohráli jsme až na sedmičky po čase, což bývá loterie.

Jak výsledek v klubu hodnotí?

Už samotný postup do Final4 EHF byl pro klub historický úspěch, i když tam nám to bohužel nevyšlo.

No právě, loni jste byli ve Francii druzí, v lize mistrů světa a olympijských šampionů. Teď zase mezi nejlepšími v Poháru EHF, v němž Plzeň skončila hned ve druhém kole. Neberete návrat do české extraligy trochu jako ústup ze slávy?

Sláva není dobře zvolené slovo. Rozhodování nebylo snadné, ale převážily důvody se vrátit. Kvalitativně bude česká liga níže, ale ani tak to pro mě nebude snadné, tím jsem si jistý.

Máte přehled o české soutěži?

Sledoval jsem ji jen občas a to ještě spíš výsledky. Míra Jurka, můj spoluhráč ze St. Raphaelu, mi vždycky hlásil, když hrálo jeho Zubří s Plzní nebo s Duklou. Probírali jsme to spolu.

Některé spoluhráče z plzeňského Talentu znáte z české reprezentace, ale zahrál jste si třeba s některým z nich ještě před odchodem do ciziny?

Potkal jsem se s Honzou Štochlem na Dukle, ale to už bude určitě víc než deset let zpátky.

Ještě zpět do Francie. Co vás čeká do konce sezony?

Ve Francii máme poslední tři zápasy. Pro nás bude důležité sezonu dobře zakončit. To znamená minimálně dvakrát vyhrát. (St. Raphael hájí čtvrtou příčku – pozn. aut.)

Už víte, kdy se máte hlásit v Plzni?

To se asi teprve dozvím, ale předpokládám na konci července.