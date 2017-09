Snad jsme vše vyladili, věří před souboji s Řeky plzeňský pivot Šíra

„Celý týden jsme se snažili herní projev ještě doladit, odstranit chybičky v útoku, v obraně, v komunikaci. Věřím, že na Řeky jsme dobře připravení,“ říká 28letý rodák z Valašského Meziříčí před dvojutkáním s Olympiacos SF Pireus.

Co vám minulý týden přinesla konfrontace se slovenskými týmy Prešovem a Šaľou v Prezidentském poháru v Plzni?

Prešov, to je extratřída, proti takovým týmům si nezahrajete každý den. Měl jsem tu čest proti nim hrát už před pár lety a ta síla je pořád veliká. Myslím, že i přes porážku jsme se toho zhostili dobře. Se Šaľou to naopak mohlo být lepší, nebyl tam takový drajv. Měli jsme vyhrát větším rozdílem.

V čem vidíte hlavní změnu pod novým trenérem Tonarem?

To se ještě těžko posuzuje. S panem Šetlíkem jsem byl jeden rok, teď poznávám Mikyho Tonara. Určitě je jejich rukopis trošku odlišný, teď se snažíme o větší dynamiku, je tam i víc posilovny. Ale na nějaké větší hodnocení je brzy.

Jak se po roce v Plzni cítíte vy?

Teď už je to lepší. S kluky jsem se více sehrál, více si dovolím. Na hřišti i v kabině (úsměv). Věřím, že to bude gradovat a bude to z mé strany lepší a lepší.

S jakými plány jdete do nové sezony?

Samozřejmě je cílem titul. Ten mi ještě chybí a je to moje největší motivace – vyhrát extraligu a s Plzní to pořádně oslavit. A uvidíme, co se nám povede v evropských pohárech.