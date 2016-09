Plzeňští házenkáři přišli na dva měsíce o střelce Škvařila

„Mám problém s rotátorovou manžetou. Naštěstí to v téhle fázi není na operaci, ještě se to dá zachránit. Léčit se budu klidovým režimem, dva měsíce si nezahraju,“ líčil Škvařil. „Zvolili jsme tuto možnost, abych se dal dohromady. Doufám, že to zvládnu a vrátím se v plné síle,“ doplnil střelec Talentu.

Problémy s ramenem měl Škvařil od dubnového přípravného zápasu české reprezentace s Rakouskem. „Soupeř mi tehdy zablokoval ruku a já si poškodil úpony a vazy,“ vysvětloval kanonýr. Dlouho hrál přes bolest, pod prášky. „Trápil jsem se s tím.“ V létě se domníval, že klid mu pomůže. Naplno pak absolvoval kondiční kemp v rakouských Alpách, ale v přípravných zápasech se rameno ozvalo znovu a po úvodních dvou ligových zápasech řekl Škvařil dost. Vyrazil za specialistou, který mu odhalil neradostnou diagnózu i způsob léčby.

„Asi se teď zavřu do posilovny a budu makat, rameno potřebuje posílit. Dostal jsem šest nebo sedm cviků, které musím drtit každý den. Doufám, že mi nezatuhne ruka a budu moct potom ještě házet,“ vtipkoval Škvařil. „Dva měsíce bych neměl zvedat ruku výš než nad rameno. Tři roky jsme to tady táhli v pár lidech, moc jsme si neodpočinuli a já si teď asi vybral daň...“

Podle optimistické verze by mohl být zpět koncem listopadu. Určitě nestihne oba zápasy Poháru EHF s Koldingem – 10. října se hraje v Dánsku, odveta 17. října v Plzni.