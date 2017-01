Plzeňští házenkáři touží po devatenácti letech vyhrát Český pohár

„A od té doby se ten pohár marně snažím vyhrát znovu. Když to nevyjde letos, tak už asi nikdy...,“ poznamenal s nadsázkou trenér Šetlík.

V sobotu jeho tým rozehraje v Brně-Maloměřicích závěrečný turnaj Final 4. Od 15 hodin se v semifinále utká s Hranicemi. Druhou dvojici tvoří Karviná a Lovosice (17). Finále se hraje zítra od 12.30 hodin, přímý přenos vysílá ČT Sport. Ostatní zápasy lze sledovat na internetovém kanálu tvcom.cz.

„V Německu má domácí pohár velkou váhu, Final4 bývá velká show. Já doufám, že i u nás tenhle systém závěrečného turnaje akcí pomůže,“ uvedl Jan Štochl, který v Německu působil jedenáct let. „Navíc je to i cesta, jak se dostat do evropských pohárů. Škoda jen, že v Brně nikdo ze čtyř účastníků nebude mít domácí prostředí, pro atmosféru v hale by to bylo lepší.“

S Hranicemi se zatím Plzeň utkala v této sezoně jednou, v říjnovém šestém kole extraligy Moravany doma rozdrtila 41:25. „Ale Hranice jsou nevyzpytatelný soupeř. Dokáží prohrát o deset, ale také porazit kohokoliv. Nicméně věřím, že když podáme optimální výkon, měli bychom je porazit,“ mínil Milan Škvařil, levá spojka Talentu.

I když je Plzeň mírným favoritem, kouč Šetlík je při zemi. „Letos jsou možná Hranice trošku za očekáváním, ale v pauze určitě zapracovali. O to může být semifinále těžší.“

Plzeň navíc stále trápí početná marodka. Mimo hru jsou Vinkelhöfer, Jonáš, J. Tonar a Stojanovič. Otazník visí nad startem Blechy s Polozem. „Ale ti by hrát měli,“ reagoval Šetlík. „Situace se mění každý den, takže jsem sám zvědavý, v jaké sestavě v sobotu proti Hranicím nastoupíme. Přesto určitě chceme postoupit do finále.“

Zimní pauza pro Talent zdaleka neprobíhala optimálně. Už příští týden se přitom znovu rozběhne nejvyšší soutěž a Plzeň čeká boj o co nejlepší pozici pro play-off. „Ani jednou jsme netrénovali kompletní. Ale plány se nemění, zranění k házené patří a my se s tím musíme vypořádat,“ řekl Šetlík.