Plzeňský Škvařil míří do Aarau, loučit se chce titulem

„Hráli jsme s Aarau v přípravě, dařilo se mi a jejich trenér si mě vyhlédl. Od léta 2016 jsme byli v kontaktu,“ popisoval český reprezentant Milan Škvařil, jak k přestupu došlo. I přes svoje mládí už má za sebou roční angažmá v německém Balingenu, kde nastoupil i k šesti zápasům v nejprestižnější ligové soutěži. Teď zkusí švýcarskou ligu.

„Bundesliga to není, ale je to kvalitní soutěž. Může mi pomoci, abych se v kariéře zase posunul o kousek dál,“ doufá Škvařil, který už se byl s přítelkyní minulý týden v Aarau podívat, a dokonce si tam i zatrénoval. „Myslím, že po stránce neházenkářského života tam také nebudeme mít žádné problémy. Některé kluky znám z reprezentací. Klub má velké ambice – držet se ve švýcarské lize co nejvýše v tabulce,“ naznačil Škvařil.

V Aarau se potká s českým pivotem Martinem Prachařem.

„Definitivně se přestup dotáhl asi před čtrnácti dny,“ uvedl Škvařil pro MF DNES. A přesně na Valentýna levou spojku šestý klub švýcarské ligy představil na svém webu jako posilu. „Věřím, že Milan bude perfektně doplňovat naše stávající spojky,“ prohlásil Misha Kaufman, trenér HC Suhr Aarau.

A co na to říkají v Plzni?

„Měli jsme s Milanem ústní dohodu, že ho v případě zajímavé zahraniční nabídky pustíme,“ uvedl jeden z šéfů klubu Martin Šafránek.

A ta situace teď nastala, ale ještě předtím čeká Škvařila závěr sezony v plzeňském dresu a úkol je jasný. I když Talent provází velké zdravotní trable, touží počtvrté v řadě vyhrát extraligu. „S Plzní bych se chtěl rozloučit titulem. To beru jako povinnost,“ prohlásil muž, který působí v Talentu nepřetržitě od roku 2013.

Byl tedy u tří titulů v předchozích sezonách a od roku 2014 je i v české reprezentaci, za niž odehrál 24 zápasů a dal 28 branek.

Škvařil byl loni po základní části nejlepším střelcem extraligy. Na startu nové sezony ho zbrzdilo zranění ramena, ale od listopadu už je fit a vrátil se i do reprezentace. V jejím dresu si v lednu zahrál i proti Švýcarsku, od léta bude hrát tamní ligu. Soutěž, ve které kdysi začínal i Filip Jícha a dlouhá léta tam působil i reprezentační kouč Jan Filip.

Kam se ze Švýcarska odrazí Milan Škvařil?