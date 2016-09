Tomíčkův memoriál skončil předčasně, na stupních byli dva Češi

Závodníci odjeli každý tři jízdy a už poslední série se konala za mrholení. To však zesílilo, pořadatelé závod nejprve na patnáct minut přerušili a po chvíli i na popud jezdců ukončili. Ljung jako jediný vyhrál všechny tři jízdy a měl plný počet devíti bodů, Milík skončil druhý s osmi body, Kůs nasbíral sedm bodů za dvě vítězství a jedno třetí místo.

Nedařilo se vedoucímu muži seriálu Grand Prix Gregu Hancockovi, vítězi z roku 2008, který nasbíral čtyři body a z jedné jízdy kvůli technické poruše odstoupil. Neuspěl ani vítěz nedělní Zlaté přilby z Pardubic Rus Emil Sajfutdinov, jenž měl dokonce jen tři body.

Na Markétě nakonec nestartoval trojnásobný mistr světa Nicki Pedersen z Dánska, vítěz závodu z let 2009 a 2011, který si při pádu v neděli v Pardubicích zlomil obratel, žebra, zápěstí a klíční kost. Ve startovní listině jej nahradil krajan Kenneth Bjerre, bývalý stálý jezdec MS, ale ani on se na stupně vítězů nedostal.

„Jsem zklamaný, že začalo pršet a neodjelo se to, ale asi se moc závodníkům jet nechtělo,“ nechal se po závodu slyšet Milík, čtvrtý muž posledních dvou ročníků závodu. „Samozřejmě, kdo je první, tak chce, aby se to zrušilo, my jsme ale chtěli jet,“ podíval se na vedle sedícího Kůse.

„Jedna série se ještě odjet dala, pak ale začalo pršet opravdu hodně a bylo by to nebezpečné,“ uznal nakonec Milík. „Kdybych byl první a měl také devět bodů, tak bych to také chtěl zrušit,“ pousmál se. „Takže druhé místo je hezké,“ doplnil.

Také Kůs si myslel, že k přerušení přišlo brzo, ale ukončení závodu se nejspíš zabránit nedalo. „Já jsem se ale soustředil hlavně na sebe, takže jsem se tím nezabýval. Dalo mi to třetí místo, nechali jsme za sebou velká jména,“ upozornil Kůs.