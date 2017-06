Zase jsem se z toho dostal, jásal Doyle po triumfu v Praze

Podruhé za sebou do něj ale postoupil až jako poslední osmý závodník a zopakoval tak dva týdny starý kousek z Daugavpilsu.

„Zase jsem se z toho vyhrabal,“ řekl Doyle po skončení dramatického závodu, po němž si připsal pátou výhru v závodech Grand Prix. „Už se mi to podařilo v Daugavpilsu. Tam jsem se po špatném startu probil do finále, teď se mi totéž povedlo v Praze. Už v předchozím závodě jsem mohl být na pódiu, ale můj stroj vypověděl službu. Tentokrát bylo štěstí na mé straně a s týmem jsme prožili úžasný večer,“ radoval se Doyle.

Také v Lotyšsku měl jedenatřicetiletý Australan po třech vystoupeních pouhé tři body. Stejně jako v české metropoli, kde začal diskvalifikací po najetí do pásky a navázal jen bodem ve druhé jízdě. Kouzlo břevnovského stadionu Markéta, kde loni dosáhl na první triumf v kariéře, ale opět zafungovalo. Stejně jako v Daugavpilsu postoupil mezi nejlepší osmičku jako poslední semifinalista - s osmi body a jen díky vyššímu počtu druhých míst z pěti rozjížděk.

„Potřeboval jsem prostě jen posbírat co nejvíc bodů. Nakonec jsem si jich připsal celkem 13. Kdyby mi to někdo nabídl ve chvíli, kdy jsem šel na čtvrtou jízdu a měl na kontě jenom tři, rozhodně bych to bral. Kdybych závod skončil tak, jak jsem ho začal, nebylo by to dobré. První tři jízdy mi nevyšly a ze svého prvního motoru se mi navíc nedařilo dostat pořádnou rychlost,“ připustil Doyle.

Šlo přitom paradoxně o prověřený motor, s nímž byl loni tak úspěšný a patrně jen kvůli zranění přišel o titul mistra světa. „Odjel jsem na něm celý loňský rok v Grand Prix. A byl velmi rychlý. Doufám ale, že teď máme zase k dispozici další raketu. Naskočil jsem na třetí motorku a zafungovalo to,“ pochvaloval si Doyle, který je v celkovém pořadí šampionátu druhý. O bod více nasbíral Polák Patryk Dudek.

„Ještě nikdy jsem nemusel o body zabojovat tak tvrdě. Ve čtvrté jízdě jsem jel v silné konkurenci, když byli mými soupeři Bartosz Zmarzlik, Tai Woffinden a Dudek. Věděl jsem, že vítězství mě posune na šest bodů. Díky němu to pak pro mě bylo o něco snadnější se do semifinále dostat a nemusel jsem pátou rozjížďku vyhrát za každou cenu. Zpočátku se mi nedařilo vůbec nic, ale závod jsem pak zakončil tím správným způsobem,“ uzavřel Doyle.

Ve finále za ním na dalších místech dojeli Greg Hancock z USA a domácí plošinář Václav Milík.