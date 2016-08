Sluková s Hermannovou skončily na písku v Kalifornii deváté

Sluková s Hermannovou absolvovaly v Kalifornii první turnaj od OH v Riu de Janeiro, kde skončily v předkole play off. Základní část se českému páru v Long Beach vydařila - vyhrál všechny tři zápasy a jako vítěz skupiny postoupil rovnou do druhého kola.

Tam však svěřenkyně trenéra Simona Nausche nestačily na třicátnice Holtwickovou, Semmlerovou, kterým už letos podlehly na turnajích Světového okruhu v Brazílii a Turecku. V pátek s Němkami prohrály 17:21 a 16:21 za 34 minut.

Devátým místem Sluková s Hermannovou zopakovaly výsledek z květnového Grand Slamu v Moskvě a zároveň oslavily roční výročí spolupráce, neboť právě v Long Beach minulý rok společně na světové scéně debutovaly.