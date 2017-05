Plážový volejbal se vrací na náměstí, první turnaj viděla Opava

A v silné konkurenci Srbů, Nizozemců, Italů a Poláků triumfovaly české dvojice. Ve finále žen Šárka Nakládalová a Martina Bonnerová porazily Lenku Háječkovou a Michalu Kvapilovou 2:1 (-15, 14, 7).

Prvenství mezi muži vybojovali David Schweiner a Ondřej Perušič, když zdolali Srby Lazara Kolariče a Djordjeho Klasniče 2:0 (11, 18).

„Senzační turnaj, skvělá úroveň. Výborní byli nejen kluci, s nimiž jsme prohráli ve finále, ale také bratři Kufové, či Lenc s Myslivečkem,“ ocenil protivníky Djorde Klasnič. S Lazarem Kolaričem, který už má zkušenosti ze Světové série, se dal dohromady před touto sezonou. „A odehráli jsme v Opavě spoustu těžkých zápasů, které nás mohou posunout nahoru.“

Silnou zahraniční konkurenci potvrdili třetími místy Italové Fabrizio Manni – Andrea Tomatis a Polky Aleksandra Gromadowská - Katarzyna Kocioleková.

„Bylo to náročné, i když podle skóre to tak asi nevypadá. Pokud by ve druhém setu několik výměn dopadlo opačně, mohl být jiný i vítěz,“ řekl Ondřej Perušič. „Celkově ale mohlo být prvních až osm dvojic. Pro nás je super, že jsme vyhráli první turnaj na domácí půdě.“

David Schweiner připomněl, že den před tím se srbskými soupeři prohráli 0:2 (-17, -19). „To jsme dostali lekci,“ dodal.

Za to Nakládalová s Bonnerovou prošly turnajem bez porážky. „Ve finále rozhodla naše bojovnost, že jsme se po prvním setu, v němž se nám nedařilo vůbec nic, dokázaly zvednout,“ řekla Šárka Nakládalová. „Řekly jsme si, že do toho musíme jít naplno a fakt jsme to vybojovaly.“

Michala Kvapilová odehrála turnaj se svou trenérkou Lenkou Háječkovou, jelikož její spoluhráčka Kristýna Kolocová před turnajem ochořela.

„Abych nastoupila, to byla nutnost, protože jsem Míše nesehnala jinou partnerku,“ prohlásila Lenka Háječková, která je několikanásobnou mistryní republiky.

A že má spoustu zkušeností a neztrácí nic ze své mrštnosti v poli, potvrdila i v Opavě.

„Ale šla jsem do toho úplně bez tréninku, což bylo znát,“ uvedla Háječková. „Míša mě celý turnaj držela. Bylo to pro ni těžké, protože soupeřky chodily přes mě, takže ona celou dobu jen nahrávala. Byla to pro ni velká škola trpělivosti, vytrvání.“

Michala Kvapilová se však usmála. „Byly tam chvíle, kdy mě naopak držela Leňa,“ upozornila. „Na to, že už nehraje, se s tím prala hezky. Podala neskutečný výkon.“

Cool Cup bude mít ještě tři díly – 16. a 17. června v Praze, 7. a 8. července ve Starém Městě u Uherského Hradiště a 4. a 5. srpna znovu v Praze.

Také tam všude by měl vrcholit na náměstích. „Přišel s tím Martin Lébl (nový šéf českého beachvolejbalu – pozn. red.) po dohodě se sponzory,“ řekl ředitel opavského turnaje David Šťastný. „Snaží se turnaje povýšit i tím, že jeden kurt bude na veřejném prostranství, aby se beach ze sportovních areálů dostal zase více do měst mezi lidi.“

Pro Opavany byl víkendový turnaj mimořádný i tím, že si připomínají dvacet let, co pořádali ve městě první beachvolejbalovou exhibici, co založili klub Happy Sport.