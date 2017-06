Tři české páry mají jistý světový šampionát v plážovém volejbalu

„Máme už černé na bílém, že jsme se kvalifikovaly na mistrovství světa. Určitě si naplánujte dovču a doražte se podívat na světový beach. Vídeň není vůbec daleko a my českou podporu moc uvítáme,“ zvaly fanoušky Hermannová se Slukovou, letos bronzový pár z čtyřhvězdičkového turnaje Světového okruhu v Riu de Janeiro.

Na šampionát se podle očekávání dostaly i halové mistryně Kvapilová s Kolocovou. Naopak poprvé budou hrát Perušič a Schweiner a čeští muži se tak na šampionát vrátí po čtyřleté pauze, předloni se žádný pár na MS v Nizozemsku nedostal.

Do soutěže mužů i žen se shodně kvalifikovalo 48 párů, které budou rozděleny do dvanácti skupin. Z těch se vždy první dva celky kvalifikují do play off a s nimi čtyři týmy ze třetích míst. Zbylých osm družstev z 3. míst si mezi sebou zahraje o zbylá čtyři místa v 1. kole vyřazovacích bojů.