Sluková s Hermannovou vstoupily do plážové sezony vítězstvím

Naopak Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou nedotáhly k triumfu nadějně rozehraný zápas s Kanaďankami Brandie Wilkersonovou a Heather Bansleyovou. Český pár vyhrál první set 22:20, ale další dva ztratil v poměru 15:21 a 12:15.

Sluková Nausch s Hermannovou vrátily Ukolovové porážku z osmifinále olympijských her v Riu de Janeiro. „Zdejší pláž je obecně hodně větrná, ale nám na zápas ještě tolik nefoukalo a díky dobré taktice a vydařenému servisu se nám podařilo Rusky přehrát ve všech herních činnostech. Lepší start do turnaje jsme si nemohly přát, ale pořád je to jen první zápas ve skupině. Z předvedeného výkonu máme ale radost a doufáme, že na něj budeme zítra schopné navázat,“ napsala ČTK Sluková Nausch.