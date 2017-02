Bývalý australský slavný plavec Hackett byl den po zatčení nezvěstný

„Je nezvěstný, jako duševně nevyrovnaný potřebuje okamžitou pomoc,“ řekl Hackettův otec médiím. „Grante, dej nám vědět, kde jsi. Máme tě rádi a chceme ti pomoct,“ dodal. Později však oznámil, že jeho syn je v pořádku. „Schovává se, protože se velmi stydí,“ oznámil Neville Hackett.

Ještě předtím, než zmizel, zveřejnil Hackett na instagramu svoje fotky s modřinami a podlitinami na obličeji a komentářem, že ho jeho mladší bratr zmlátil. Ten přitom ve středu prohlásil, že Hackett je nebezpečný sobě i okolí a že mu jeho příbuzní nedokážou pomoci. Původ a stáří fotek jsou nejasné, neboť není známo, že by byl Hackett v době zatčení zraněn.

Bývalý světový rekordman na trati 1500 metrů se v roce 2014 po šestileté pauze vrátil do bazénu krátce poté, co v USA podstoupil léčbu závislosti na lécích na spaní. Kvalifikoval se na mistrovství světa v Kazani, avšak nominace na loňské olympijské hry v Riu de Janeiro mu unikla. Mezitím se Hackettovi rozpadlo manželství, do novinových titulků se dostal i kvůli několika incidentům na veřejnosti.