Prokleté místo v sestavě Barcelony: finského střelce zbrzdila autonehoda

Za všechno může Kevin Durant... Kdyby se americká star nerozhodla opustit Oklahoma City a odejít do Golden State, nemuseli by Thunder pátrat po náhradě a v Barceloně by zůstal mladík Álex Abrines.

A kdyby Abrines nepodlehl luxusní nováčkovské nabídce na 18 milionů dolarů za tři sezony, nenastalo by dlouhé pátrání po kandidátovi na křídelní pozici.

Do klubu už už mířil Ádám Hanga. Barcelona ho chtěla vyměnit s Baskonií za tři fotbalisty. Jenže z předdomluveného obchodu nakonec sešlo.

Místo nejlepšího maďarského basketbalisty přišel nejlepší finský basketbalista. Osmadvacetiletý Petteri Koponen, živoucí symbol nebývalého vzestupu svého sportu v Zemi tisíce jezer.

Zdá se to být z mnoha důvodů dobrá volba.

Koponen, bez potíží střídající pozice rozehrávače a malého křídla, může částečně zacelit díru nejen za Abrinese a částečně pomůže zastoupit českého playmakera Tomáše Satoranského, jenž odešel pro změnu do Washingtonu.

V předchozím angažmá, Chimkách Moskevská oblast, patřil Koponen po čtyři roky k tahounům. Klubu pomohl k titulu v Eurocupu 2015, navíc si sedl s druhou barcelonskou posilou na rozehrávku Tyresem Ricem.

Jenže to by se na Barcelonu nesměla lepit smůla. V neděli utrpěl Koponen při autonehodě coby pasažér v taxi zranění hlavy. S okolím zvládá komunikovat, během úterka se plánuje jeho přesun z jednotky intenzivní péče.

Ale brzký návrat na palubovky nečekejme.

Katalánci jistě budou shánět náhradu, čtyřčlenný perimetr, na kterém jsou nyní Rice s Pauem Ribasem a matadory Juanem-Carlosem Navarrem a Bradem Olesonem, zápřah Euroligy, španělského Superpoháru i španělské ligy sotva mohou zvládnout.

Stavba nové basketbalové Barcelony není záviděníhodným úkolem.

Sestřih z duelu minulé euroligové sezony mezi Chimkami a Barcelonou