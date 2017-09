Světe, div se! Kvitová prohlásila: Začínám mít US Open docela ráda

Někteří lékaři na jaře pochybovali, že Kvitová po operaci pořezané ruky v této sezoně ještě naskočí na WTA Tour.

Dokázala se vrátit už v květnu. Získala svůj dvacátý titul v Birminghamu a na US Open se prodrala do čtvrtfinále.

V něm společně s Venus Williamsovou nabídla divákům na Ashe Stadium báječnou podívanou.

„Tenhle turnaj začínám mít docela ráda,“ pronesla o svém původně neoblíbeném podniku.

Svým fanouškům, trenérům a sama sobě na něm dokázala, že navzdory jizvám na ruce i na duši stále může zápolit s úplnou špičkou.

Dodává vám vaše vystoupení na Flushing Meadows chuť ještě víc zabrat, když jste se po čase blížila ke grandslamové trofeji?

Nechtěla jsem se vracet jenom tak. Jsem ráda, že údery a vůle ve mně pořád jsou. Že můžu hrát proti dobrým soupeřkám. To je super zjištění. Ráda bych si tuhle formu ještě chvíli udržela. Teď mě čekají čtyři turnaje v Asii, kde se mi většinou daří.

Věříte, že máte nejlepší sezony teprve před sebou?

Zůstávám nohama na zemi, nelítám v oblacích. Vím, že musím odvést hodně práce, abych se vrátila na dřívější úroveň.

Na čem potřebujete nejvíc máknout?

Každopádně na servisu. Trenéři si určitě něco připraví. Ruka není stoprocentní. Pořád mám manko v přípravě. Potřebuju obehrávat údery, v těžkých pozicích mi ještě haprují.

Scházela vám jistota i proti Venus, abyste mohla být ve výměnách odvážnější?

Někdy mi chyběla. Venus vám každopádně nedá moc času. Zaváháte a šance je pryč. Ke konci třetího setu do toho víc šla. Častěji pálila forhend po lajně a víc mě hnala, což rozhodlo.

Vadilo vám hlučné publikum, které vám někdy křičelo i do podání?

Na to, že jsem hrála s Američankou, mi to nepřišlo nějak špatné. Diváci jsou samozřejmě jiní než ve Wimbledonu, ale nechovali se nějak nefér.

VIDEO: Kvitová se rvala statečně, její cesta US Open končí ve čtvrtfinále

Povzbudí vás, že jste se dostala do grandslamového čtvrtfinále v době, kdy jste podle mnoha odborníků ještě ani neměla naplno trénovat?

Teď moc ne. Snad zítra nebo za pár dnů. Momentálně převládá zklamání. Od postupu mě dělil kousek. O to víc mě to mrzí. Nechala jsem tam všechno, tenis byl kvalitní. Ale to teď ještě neocením.

Po půlroční nedobrovolné přestávce jste v září méně opotřebovaná než v jiných letech. Těšíte se na další turnajový zápřah do Asie?

Docela jo, ačkoliv máme odlétat už za týden a teď jsem psychicky i fyzicky unavená. Speciálně se těším do Wu-chanu, na který mám hezké vzpomínky (dvakrát tam získala titul).