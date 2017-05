Kulichová zpátky v reprezentaci: Eurobasket doma je velká motivace

V minulém to z Lázní Bělohradu, kde český národní tým přípravu na červnové mistrovství Evropy odstartoval, zase měla ke svým blízkým vlastně jen přes kopec. „V Hořicích mám rodinu,“ vysvětlovala.

A až se národní tým přesune do Hradce Králové, kde odehraje základní skupinu evropského šampionátu, bude to mít zase opravdu kousek - pro změnu domů. Je totiž z Pardubic.

„Mám to teď opravdu hodně blízko a jsem za to hrozně ráda. Přes sezonu doma nejsem, ale teď nemusím nikam daleko jezdit,“ vypravuje dvaatřicetiletá pivotka, která poslední čtyři sezony hrála v Turecku.

Nejprve tři roky v Istanbulu - první za Besiktas a třetí za Galatasaray - a tu právě skončenou absolvovala v Adaně, více než milionovém městě na jihovýchodě Turecka kousek od syrských hranic.

Petra Kulichová * Dvaatřicetiletá pivotka pocházející z Pardubic, kde s basketbalem také začínala. * Od roku 2002 působila čtyři roky v Trutnově, kde se v sezoně 2003/04 podílela na zisku prvních stříbrných medailí v historii klubu. * Od roku 2005 odehrála šest sezon v Gambrinusu Brno, který pravidelně získával domácí tituly a slavil úspěchy také v Eurolize. * Po dvou letech v USK Praha (2010 až 2012) odešla na rok do Dobrých anjelů Košic a poté do Turecka, kde první dvě sezony hrála za Besiktas Istanbul, poté rok za Galatasaray a v právě skončené sezoně za Botasspor Adana. * Úspěchy slavila také s českou reprezentací, v roce 2005 se podílela na evropském titulu a o pět let později na stříbru, které český tým získal na mistrovství světa.

Do národního týmu jste se vrátila na podzim na přípravné utkání. Předpokládám, že už tehdy bylo ve hře mistrovství Evropy, které se hraje v Česku.

Byla to dost velká motivace. Už teď soustředění probíhají tady v kraji a hlavně pak budeme hrát základní skupinu v Hradci. Je to skoro doma, kousek od Pardubic, bude se moci přijet podívat rodina, kamarádi.

Co čekáte od Hradce Králové, kde do šampionátu vstoupíte třemi zápasy?

Na tohle se opravdu těším hodně, a to nejen kvůli tomu, že to mám kousek. Bavila jsem se s lidmi kolem basketbalu, prý budeme mít výborné zázemí, budeme hrát na zimním stadionu, kam se vejde hodně diváků, věřím, že přijdou.

Prý jsou vaše zápasy už skoro vyprodané, co tomu říkáte?

Vidíte, to ani nevím, tím lépe. Je to dobrá zpráva.

Jste v letošním výběru jedinou hráčkou, která pamatuje zlato z evropského šampionátu v roce 2005. Vzpomenete si občas?

Na to se nedá zapomenout, navíc jsem si teď v Turecku párkrát zahrála tam, kde jsme titul získali, i když letos se to nepovedlo. Ale když jsem tam měla možnost hrát, vzpomínky se vracely, byl to zážitek.

Mohla jste si to pravidelně připomínat poslední čtyři roky, po které jste hrála v tureckých klubech. Co vám ty čtyři roky daly?

Hlavně jsem si to tam užila. Jistě bych se tam nevracela, kdyby se mi tam nelíbilo. První tři roky, kdy jsem působila v Istanbulu, jsem navíc mohla hrát evropské poháry. K tomu jsem měla možnost poznat novou zemi, novou kulturu.

Byl to tedy druhý domov?

To bych neřekla, doma tam nejsem, ale znám to tam.

Tři roky jste působila v Istanbulu, loni v létě jste se přesunula do Adany, která leží až u syrských hranic. Proč?

V Istanbulu měly kluby finanční problémy, zdaleka nesplnily to, co slíbily. Proto jsem se rozhodla zkusit něco jiného.

Pomohlo to?

Pomohlo. V Botassporu Adana bylo dobré zázemí a hlavně to, co slíbili, to se také stalo.

Jak se vám v Adaně líbilo?

Ono se to nezdá, ale je to město, kde žije víc lidí jak v Praze. Na druhé straně tam skoro nic není, vyžití je určitě lepší v Istanbulu. Zase tam je ale teplo.

Vrátíte se tam, nebo změníte klub i zemi?

Tak tohle teď vůbec neřeším. Teď před sebou mám reprezentaci a evropský šampionát.

Přesto, jak to předběžně vypadá?

Nějaké nabídky jsem dostala, ale nevím. Trochu se změnila moje životní situace, ale teď to opravdu řešit nebudu, rozhodnu se po mistrovství Evropy.

Ilona Burgrová (vlevo) a Petra Kulichová na kondičním tréninku české basketbalové reprezentace

Na vzpomínaném evropském šampionátu před dvanácti lety jste patřila k nejmladším, teď už je vaše role přece jen jiná.

Je pravda, že v týmu máme hodně mladých holek, ale moje pozice je podle mě stále stejná. Holky výborně zapadly, atmosféra je dobrá, my starší jim chceme pomoct.

Když se teď soustředíte už jen na evropský šampionát, co říkáte soupeřkám v základní skupině, kterou odehrajete v Hradci?

Lehké to nebude, pro nás bude hodně důležitý první zápas s Ukrajinou. Šla v poslední době nahoru, ukáže se, jak na tom jsme, musíme jít od prvního zápasu trpělivě dál.