Být v Londýně, možná bych pár lidí překvapil, tvrdí překážkář Svoboda

„Chyběly mi tři setiny,“ povzdechl si dvaatřicetiletý atlet z Budišova na Třebíčsku. „Mrzí mě to, protože teď formu mám. Cítím to. Kdybych mohl v Londýně startovat, možná bych pár lidí překvapil,“ zasnil se na chvíli halový mistr Evropy z roku 2011.

Svoji neúčast na světovém šampionátu „kouše“ hodně těžko. Nikterak nezpochybňuje, že nezaběhl potřebný limit, ovšem má dojem, že nominační kritérium skončilo příliš brzy.

„Například dva české závody v Táboře a Novém Městě nad Metují byly až po jeho skončení,“ povzdechl si Svoboda. „Myslím, že je to škoda. Třeba Poláci posunuli domácí mistrovství až na týden nebo čtrnáct dnů před světovým šampionátem. Jako velký test. Naopak my ho absolvovali už někdy v červnu, kdy ještě člověk není moc rozzávoděný. Nechci si stěžovat, jen mě to prostě mrzí,“ dodal.

Plánuje souboj na dálku

Že by snad ale kvůli tomu, že on sám na největší letošní atletické akci závodit nemůže, ignoroval přenosy z Londýna, to prý absolutně nepřipadá v úvahu.

„Kluci, kteří tam jsou, si účast zaslouží. A já hrozně rád sleduju jejich boj. Pořád mám pocit, že mezi ně patřím, takže si na dálku budu říkat buď: Ty jo, neběželi nic, naložil bych jim. Nebo naopak: Hmm, jsou fakt dobří, nechytal bych se,“ usmíval se Svoboda.

Vlastně se rozhodl poměřit se svými protivníky síly na dálku. Doopravdy. „Chystám se na jedny závody do Vídně zrovna v době, kdy by se mělo běžet v Londýně finále překážek. Aspoň uvidím, jak na tom jsem,“ hlásil.

Odpočinek v nejbližších dnech neplánuje. „Hned po závodech v Novém Městě nad Metují jsem najel na dvoufázové tréninky, abych byl dobře připravený. Abych – až se ostatní vrátí z mistrovství světa a já se vedle nich postavím na start – pro ně byl rovnocenný soupeř,“ vysvětloval.

Znovu přitom hodlá svoji přípravu zcela vložit do rukou kondičního trenéra Daniela Hejreta. „Jsem hrozně rád, že po Bělehradu mu Olymp Praha nabídl takový plat, aby se mi mohl dál věnovat. Protože odejít od Dana, to by pro mě byl krok zpátky.

Možná dokonce můj konec, protože jsem naprosto přesvědčený, že cokoliv jiného nebude fungovat. Dan ví, jak na mě,“ nešetřil chválou na adresu svého kouče.

A jak si Petr Svoboda od překážek nejlépe odpočine? „Jezdíme občas s přítelkyní Kačenkou na pár dnů buď k jejím rodičům za Prahu, nebo k mým na Vysočinu.

Každopádně pokaždé máme ten nejlepší servis. Bazénem a saunou počínaje a výborným jídlem konče,“ prozradil úspěšný český atlet. „Říkáme tomu wellness pobyty,“ dodal s úsměvem.