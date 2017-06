Když povedeme, snad mě pustí na sedmičku, vysnil si loučící se Štochl

Čeští reprezentanti totiž potřebují v Brně (zápas začíná ve středu v 18.10, přímý přenos vysílá ČT Sport) zarputilého soupeře porazit o dvě a více branek, aby si před závěrečným duelem kvalifikace v Makedonii zachovali reálnou šanci na postup na evropský šampionát.

K úspěchu má pomoct i vytáhlý veterán z Fuchse Berlin, který se do národního týmu vrací po roční pauze.

I když... Loučící se Štochl moc nepočítá, že by proti Islandu vlezl do brány. „Když to řeknu obecně, každý chce hrát. Ale když nenastoupím a postoupí se, bude mě to těšit,“ poví čtyřicátník, jehož čeká derniéra před českými fandy.

Přepadla vás nostalgie?

Ani ne, tak to nevnímám. Už loni v dubnu jsem měl nápad, že nebudu pravidelně jezdit na reprezentační srazy. Zátěž se s přibývajícím lety násobí. Bylo potřeba si ve dnech, kdy je nároďák, odpočinout a nelítat po Evropě. Rok jsem tu nebyl, na nostalgii čas už byl. Existovala šance se v nároďáku objevit v případě nějakého zranění, což se naskytlo teď. Před čtrnácti dny nevypadalo, že Tomáš Mrkva bude fit, ale teď to je lepší. Doufám, že to kluci odchytají. Když mi to ta situace přihrála, jsem tady s klukama rád a připadám si možná trochu mladší (usměje se). Soustředění je ale o postupu na mistrovství - ne o tom, že je tady Štochl, nebo ne. Základ je porazit Island o dva a víc gólů a postoupit.

Omluvte laický dotaz. Teoreticky by se během zápasu ale v bráně tři gólmani mohli protočit, ne?

Mám pocit, že jich může být klidně deset. Omezený je pouze počet lidí, kteří jsou na střídačce a to je šestnáct. Když jsou gólmani fit, postačí dva.

A jak to tedy vidíte s vaším vytížením v závěru kvalifikace?

S trenéry jsme se o tom nebavili, řešila se situace kolem Tomáše Mrkvy. Kdyby ho zranění omezovalo v pohybu, do hry bych určitě zasáhl, ale ukazuje se, že Tomáš vypadá fit. Je to otázka pro trenéry, nicméně si myslím, že mají jasno, že bude chytat Martin Galia - a podle zdravotního stavu Tomáše se rozhodnou pro toho druhého. Ale to není moje věc. Doufám, že trenéři rozhodnou správně, aby se postoupilo.

Takže ideální středeční scénář je, že budete jistit tým jako trojka a závěru, když Češi výrazně povedou si půjdete užít poslední vteřiny?Kdybychom byli všichni tři, vedlo se o hodně a pustili by mě na sedmičku, bylo by to fajn... Nejsem ale typ, který by prosazoval nějaké extra velké loučení nebo se v tom vyžíval.

Jak reálné je zdolat Islanďany výraznějším výsledkem?

Nechceme zažívat nervy. Porazit Island reálné je. A porazit ho o dva a více gólů je taky reálné. Když předvedeme výkon jako doma s Makedonií, můžeme vyhrát i o pět šest gólů.

Co říkáte na to, že vaše reprezentační rozlučka se uskuteční právě v Brně?

Jsem Plzeňák, pro mě byly nejlepší dvě varianty: Plzeň, nebo Brno. Tady hrajeme zásadní zápasy a velmi se nám tu daří. Porazili jsme tu špičkové týmy včetně Francouzů.

A taky Německo nebo Srbsko. Utkvěl vám ještě nějaký „brněnský zápas“?

Už je to skoro pravěk, když jsme porazili Portugalce a Honza Filip (současný trenér reprezentace) jako hráč nasázel 17 branek. Situací bylo víc, vždycky tady bylo skvělé publikum. A doufám, že bude i ve středu.

Nezlomil by vás případný postup mistrovství Evropy, abyste si reprezentační kariéru prodloužil?

(usměje se) To už jsem řešil loni. Trenérům jsem řekl, že když se postoupí na mistrovství světa, tak bych ho odehrál. Ale nepostoupilo se. Tuhle novou otázku jsem si nepoložil. Nepočítal jsem, že bych ještě přijel. Ale to si budu přemílat v hlavě až po vítězství.