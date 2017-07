Bojuju o titul mistra světa, pochvaluje si akrobatický pilot Kopfstein

Pátou zastávkou prestižního motoristického seriálu byla Kazaň v dalekém Tatarstánu. Red Bull Air Race se nad řekou Kazankou létal poprvé, pro všechny piloty tak bylo toto místo velkou neznámou. Petr Kopfstein sem ovšem přijel s jasným plánem zaútočit na stupně vítězů, kde se mu po fantastickém úspěchu v Japonsku zalíbilo.

Celý nedělní závod nasvědčoval tomu, že by se pilot z Karlových Varů mohl na “bednu” znovu podívat. Piloti se sice museli popasovat s horšími podmínkami, především s deštěm, ale český závodník to zvládl výborně.

Postup mezi první čtyřku

Nejdříve v Round of 14 vyřadil Slovince Petera Podlunšeka, pak v Round of 8 Španěla Juana Velarde. Do Final 4 navíc vstupoval s vynikajícími časy a naprosto čistými lety. Na rozdíl od mnohem zkušenějších pilotů nezasáhl žádný pylon, pohlídal si průlety bránami a limit přetížení.

„Letěli jsme na maximální riziko. V této fázi to už ani jinak nejde.“

Takzvané “pylon hity” si schoval až do finále. Vstup do něj měl impozantní a své soupeře pořádně znervózňoval. Až do bran 10 a 11 letěl virtuálně přilepený na letadle pozdějšího vítěze Američana Kirbyho Chamblisse.

„Letěli jsme na maximální riziko, v této fázi závodu už to ani jinak nejde,“ komentuje Petr Kopfstein finálový let.

Druhý nejlepší výsledek sezony

Přesto, že českému pilotovi tentokrát vysněné pódium uteklo o kousek, je s víkendem a závodem v Rusku velmi spokojený. Čtvrtou příčkou dosáhl druhého nejlepšího výsledku v sezoně, v červnu vybojoval v Japonsku životní stříbro.

Závod v Kazani vyhrál Kirby Chambliss, který navázal na vítězství z Budapešti, druhý byl Kanaďan Pete McLeod a třetí Američan Michael Goulian.

Zkušenějšímu českému pilotovi Martinu Šonkovi se nedařilo, nepostoupil z prvního kola a skončil devátý. V průběžném pořadí si po pátém závodu Šonka pohoršil o místo a je třetí, ale ztrácí jen bod na vedoucího Američana Kirbyho Chamblisse. Kopfstein je celkově pátý.

Šonka byl v prvním kole pomalejší než Francouz Francois Le Vot o 158 tisícin sekundy a do postupující osmičky se nevešel. „Když jsem letěl, už pršelo opravdu dost. Ale nebudu se na to vymlouvat, soupeř měl podmínky stejné. Každopádně letadlo se za deště chová v určitých momentech trochu jinak a mně se tak vůbec nepovedl ani jeden vertikální manévr,“ uvedl Šonka v tiskové zprávě.

Další zastávkou seriálu Red Bull Air Race bude Porto v Portugalsku, kde se nejrychlejší motorsport planety představí 2. a 3. září. Nad řeku Douro se šampionát vrací po osmi letech a tento závod byl pro piloty v minulosti velmi specifický. Když zde v roce 2008 vyhrál Hannes Arch, později triumfoval i v celém mistrovství. To samé platilo o rok později pro Paula Bonhomma.