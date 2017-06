Trenér Hrachovec získal další titul. Poprvé slavil v Rakousku

Třikrát se mu to povedlo ve švýcarském Schaffhausenu, nyní to dokázal na první pokus v Rakousku. Ambiciózní klub HC Alpla Hard vrátil po roční přestávce na trůn.

„V Rakousku jsou tři špičková mužstva. Mým cílem bylo jít do finále, titul představoval tajný sen,“ přiznal Hrachovec, který vlastní také dvě hráčská zlata z rodného Zubří.

Do pozice hlavního trenéra se vrátil po třech letech, která strávil v roli asistenta ve Winterthuru. Rakušané jej oslovili loni v zimě, Hrachovec rychle souhlasil. Nejen kvůli ambicím, ale také díky blízkosti od Schaffhausenu, kde žije. Zůstává u Bodamského jezera, autem to má tři čtvrtě hodiny.

„Každý den ale nedojíždím. Mám v Hardu byt,“ upozornil.

Sezona se mu nadmíru povedla. Rudí Ďáblové od Bodamského jezera, jak se klubu přezdívá, vyhráli základní část a roli favorita potvrdili v play-off. Vypořádali se i s nepříliš obvyklým systémem dvou výher ze tří pokusů. Ve finále porazili vídeňský tým Fivers Margaretten 2:0 na zápasy. Po domácí výhře o gól uspěli venku v prodloužení.

„Rozhodly jedna dvě akce, ale vzhledem k průběhu celé sezony jsme si titul zasloužili,“ nepochybuje Hrachovec.

Ve dvanáctitisícovém Hardu, který tvoří souměstí se známějším Bregenzem, je házená sportem číslo 1. Domácí zápasy průměrně navštěvuje 1 700 diváků, atmosféra se podobá té, kterou Hrachovec zná ze Zubří.

Fanoušci si titul náležitě užili. I proto, že po čtyřech triumfech v řadě klub před rokem vyšel naprázdno. „Stejně velkou radost mají z toho, že jsme lepší než Bregenz,“ pousmál se trenér.

Po vydařeném ročníku si Hrachovec mohl postesknout jen v tom, že nenastoupil proti svému mladšímu bratru Pavlovi. Ten před pár lety působil jako asistent v Kremsu, ale nyní vede mládež v Zubří.

„Bylo by to pěkné, kdybychom hráli proti sobě, ale ještě radši bych hrál s ním,“ poznamenal starší sourozenec. „Určitě by mi pomohl, ale teď má hodně práce v Zubří.“ I po svém odchodu do Rakouska je Petr Hrachovec spojený se švýcarskou házenou. Sice už není asistentem u reprezentace, ale vede výběr do 21 let. Tomu těsně nevyšel postup na mistrovství světa juniorů.

„Měli jsme hráče o dva roky mladší, protože trenér áčka si vytáhl všechny juniory, s nimiž jsem pracoval,“ vysvětlil. „Se staršími bychom to zvládli, ale nestěžuju si. Hierarchie je jasná.“

V Hardu má smlouvu ještě na jednu sezonu, rád by tým dostal do Ligy mistrů. A také věří, že se přiblíží svému snu - angažmá v německé bundeslize. Ostatně loni jej oťukával Balingen.

„Nabídka zněla jen na konec sezony, preferoval jsem dlouhodobou perspektivu,“ vysvětlil.