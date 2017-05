Severní smyčka je pro pilota svátek, říká Fulín o Nürburgringu

Motorsport

Zvětšit fotografii Momentka ze závodů na slavném Nürburgringu - ilustrační foto. | foto: Ondřej Kroutil, pro iDNES.cz

dnes 12:15

Šestadvacet kilometrů dlouhý okruh, jehož součástí je legendární „Severní smyčka“. To je německý Nürburgring, kde pilot z Plas na Plzeňsku Petr Fulín vyrazí do bitvy o další body do letošního seriálu Evropského poháru cestovních vozů FIA ETCC.

A po bodově chudším víkendu v Maďarsku čeká na Petra Fulína, který drží v průběžném pořadí druhou příčku za vedoucím Švýcarem Schreiberem, těžký úkol. „Jet na Severní smyčce je pro jezdce svátkem a na to se moc těším. Přál bych si, abychom zvrátili situaci v tabulce, ale bez ohledu na výsledek bude víkend pro mě určitě pozitivní, protože jet tady je opravdový nářez,“ líčil ještě před odjezdem do Německa český závodník. Fulín dobře ví, že se svým vozem Seat Leon TCR V3 si nemůže dovolit další ztrátu, pokud chce ještě zaútočit i na nejvyšší příčku v prestižním seriálu. „Minulý víkend byl pro nás lekcí a já věřím, že už se nebude opakovat. Rozložení sil není takové, jako bychom si představovali, ale během víkendu to snad zlomíme. Klíčem bude trefit ideální nastavení,“ plánoval Fulín. Hledání ideálního setupu je přitom právě na Nürburgringu složitou záležitostí. „Trefit se v nastavení na rozbitou okresku bude těžké, navíc v Portugalsku nás pak čeká závod v ulicích Vila Realu, a tak nejbližší standardní tratí je až belgický Zolder. Do té doby musíme hledat a bojovat,“ uvedl pilot z Plas. Na Nürburgringu už má za sebou testy a kvalifikaci, hlavní závody se jedou v sobotu. Fulínův další souboj v evropském šampionátu můžete sledovat večer od 20 hodin ze záznamu na stanici Eurosport 2.