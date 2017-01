Dlask: Bez Ťoupalíka se cíle nemění. Pořád můžeme získat dvě medaile

Loni získal Ťoupalík v belgickém Heusden-Zolderu stříbro a letos si plánoval, jak konečně oblékne vytoužený duhový trikot. Jenže v posledním testu před světovým šampionátem v nizozemském Hoogerheide nepříjemně upadl a poranil si záda.



„Vyšetření ukázalo vlásečnicovou prasklinu obratle. Během týdne se Adam zkoušel dát zdravotně do pořádku, ale nepovedlo se. Tím jsme přišli o jedno medailové želízko,“ posteskl si Dlask.

Přesto ještě minimálně dvě v české reprezentaci zůstávají. Stále je možné zopakovat loňský úspěšný světový šampionát se dvěma stříbry, je to tak?

Bylo by fajn, kdyby se dvě stříbra podařila obhájit, ale bude to nesmírně těžké. Katka (Nash) má nejstabilnější formu, má k medaili určitě nejblíž, ale všichni víme, jaký cyklokros je. Nikola (Nosková) zase byla nemocná, takže uvidíme. Bude to hodně o hlavě.

Co přesně Nikole Noskové bylo?

Minulý týden byla nějaká nachcípaná, vynechala i Světový pohár. Pak sice jeden závod odjela, ale ta nemoc ji popravila. Snad se během těch tří dnů dala dohromady.

Jinak je celá reprezentace v pořádku?

Jinak jsou naštěstí všichni zdraví.

S jakými výsledky byste byl vy osobně spokojený?

S jakoukoliv medailí. Dvě by byly samozřejmě super, ale i jedna by byla pěkná.

Reprezentanti si ve čtvrtek poprvé vyzkoušeli trať, tak jaká je?

Obtížná. Bude to na ní strašně klouzat. Navíc se ještě nejspíš bude měnit počasí, na kterém bude ve výsledku hodně záležet.

Aktuálně je na trati sníh?

Přesně tak, asi šedesát procent trati je pokryto sněhem. Kdyby byla suchá, je rychlá, ale teď až tak rychlá není, navíc jsou na ní uklouzané plotny, některé sjezdy jsou nebezpečné. Otázkou je, jestli to takhle vydrží až do soboty a neděle. Některé servery s počasím ukazují na víkend i čtyři stupně nad nulou. Ale ta zem je stejně promrzlá. Mrzne tady jako v Čechách, minulý týden bylo dokonce minus 15 stupňů, takže i když se na dva dny oteplí, moc to nepovolí. Na trati bude třeba centimetrové bláto a pod ním led.

Komu z Čechů takové podmínky mohou svědčit?

Michael Boroš si s nimi určitě umí poradit a pak Honza Nesvadba, kterému to může vyloženě sedět, jak je to kaskadérské a dynamické. I Nikola Nosková s Janou Czeczinkarovou v třiadvacítkách budou mít velké šance. Jasně, bude se padat, bude se chybovat, ale kdo těch chyb udělá nejméně, vyhraje.