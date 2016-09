Petrásek byl v Austrálii nejrychlejším z českých triatlonistů

Jeho čas 4:17:44 přitom ovlivnily zdravotní a technické komplikace, které měl těsně před závodem. Na červencovém TriPrague byl o více než tři minuty rychlejší, což by v Austrálii v kategorii závodníků do 30 let stačilo na nejlepší patnáctku.

„Vzhledem k nemoci jsem s výsledkem spokojený. Jsem rád, že mě tělo pustilo alespoň na tuto úroveň,“ napsal Pavel Petrásek z australského Sunshine Coast.

Tři dny před závodem ho po posledním tréninku skolilo nachlazení. Místo nabírání sil ležel v posteli a ještě večer před závodem nevěděl, jestli bude jeho tělo schopné triatlonovou zátěž zvládnout.

„Naštěstí jsem se v rámci možností vzchopil, ale hodinu před startem jsem zjistil, že mám prázdné zadní kolo. Narychlo jsem dostal od servismanů ze Shimana hliníkový tréninkový ráfek. Zkrátka už od začátku nic nevycházelo,“ líčí Petrásek problémy před startem.

Umístění kolem třicítky si držel už od plavání. Z Tichého oceánu vybíhal po 1,9 kilometru s dvouminutovou ztrátou na budoucího vítěze své kategorie. Oslabený organismus si však vybral svou daň při 90kilometrovém úseku jízdy na kole.

„Rovina ještě šla, ale jak přišly kopce a dostal jsem se trochu do tepů, tělo protestovalo. Posledních 30 kilometrů už jsem sotva točil nohama. Při přechodu na běh jsem si neuměl představit, že to ještě uběhnu,“ popisuje černilovský triatlonista.

Přesto v sobě dokázal najít zbytky sil a udržet umístění na začátku čtvrté desítky. Tělo ho však nepustilo do vyššího tempa. Jeho australský půlmaraton tak byl o tři minuty pomalejší než měsíc starý výkon v Praze.

„Vzhledem k tomu, jak se všechno před závodem vyvíjelo, jsem s výkonem spokojený. Tělo mě překvapilo, že se dokázalo takto kousnout,“ dodává Pavel Petrásek.

Za hradeckým triatlonistou skončila na 138. místě nejlepší Češka Radka Vodičková, která byla ve své kategorii devátá. Mezi nejlepší české výkony patří také 147. místo Jakuba Langhammera, který byl v kategorii do 25 let sedmý, a 337. místo Lukáše Maiwaeldera, který byl ve skupině do 30 let 67.