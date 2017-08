Bosák, senzační Levhart. Kdo do mě zajede, toho sežeru! varuje rabiát

dnes 11:30

Z NBL do Severočeské ligy, tedy z nejvyšší do druhé nejnižší soutěže, nečekaný přesun basketbalového svéráze Pavla Bosáka. Ústí nad Labem vyměnil za Chomutov, kde už působil. To je prvotřídní senzace!