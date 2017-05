Loučení s Pravdou. Hvězdou bez lesku, jež zklamávala Bryanta i Jamese

Velké vítězné bitvy Paula Pierce s LeBronem Jamesem na konci první dekády 21. století dost možná vyhnaly ikonu světového basketbalu z Clevelandu za tituly do Miami.

Nyní devětatřicetiletý rodák zOaklandu vyrostl v Inglewoodu v Kalifornii, jen kousek od haly Forum, kde Lakers s Magicem Johnsonem řádili. Perce byl jejich velký fanoušek. Na to ale musel zapomenout, když si ho po třech letech na univerzitě Kansas vybral na desátém místě draftu Boston, historicky největší rival LA Lakers.

Nejúspěšnější klub NBA v něm našel hráče, který pomohl obnovit bývalou slávu. V roce 2002 už byl Pierce lídrem týmu, který došel do finále Východní konference proti New Jersey a pomohl Celtics ve třetím utkání k historickému obratu z jedenadvacetibodové ztráty v poslední čtvrtině k výhře. Boston ale padl po šesti utkáních.

Až před sezonou 2007/08 dokázali Celtics získat Pierceovi výraznou pomoc, když do týmu přišly dvě další hvězdy - Kevin Garnett a Ray Allen.

Tým hned ve svém prvním roce prošel do finále - do NBA se na pár let vrátil čas bitev s Lakers. I přes Pierceovo zranění a následný příchod ze šatny během prvního zápasu došli Celtics pro zatím poslední titul. Pierce pokořil Kobeho Bryanta a následně zvedl cenu pro nejužitečnějšího hráče finále a poté se prohlásil za nejlepšího hráče světa.

Pierceovo zranění a návrat do prvního finále 2008

Pierce nikdy nedisponoval šarmem superhvězdy, vždyť ani jeho jméno nezní kdovíjak unikátně. Pravda vyjevená na hřišti jej však pasuje mezi legendy NBA.

Velké trio Celtics před devíti lety jistě věřilo, že bude hrát o titul každý rok, ale zranění dalšímu prstenu zabránila. Boston ho měl na dosah ještě v roce 2010, když se znovu střetl s Lakers, ale tentokrát podlehl v sedmém zápase.

A pak nastalo střídání generací spjaté s érou Miami Heat.

Celtics se v roce 2013 rozhodli rozpustit stárnoucí tým a Pierce putoval společně s Garnettem a Jasonem Terrym do Brooklynu. Nets trápili celou sezonu pozdějšího finalistu z Miami, ale poté na něj nestačili v play-off v pěti zápasech.

Skvostné momenty kariéry jakožto hráč do koncovek prožil muž s přezdívkou The Truth (Pravda) o rok později v dresu Washingtonu, kde prakticky sám sestřelil v závěrech zápasů Toronto, to samé pak prováděl i v semifinále konference s Atlantou, odkud pochází jeho známý komentář po utkání.

Na otázku reportéra, jestli jeho vítězná střela byla schválně o desku (“Did you call bank?“) odpověděl, že střílel na výhru (“I called game!“).

Poslední dvě sezony už jako hráč LA Clippers měl menší roli a ani jednou nepomohl týmu k výraznějšímu úspěchu. V obou případech se ambiciózní Clippers loučili po prvním kole play-off.

Poslední vystoupení Paula Pierce v Bostonu

Paul Pierce se probil na patnácté místo v celkové tabulce střelců NBA s více než 26 tisíci body, naposledy se natlačil před Johna Havliceka, bostonskou legendu s českými kořeny. Pierce ho překonal o pouhé dva body.

Za sebou nechal i Garnetta s Allenem, Allena Iversona, Larryho Birda či svého milovaného Magica Johnsona.

Patnáctý je také v odehraných zápasech a minutách, čtvrtý v celkovém počtu proměněných trojek a osmý v trestných hodech. Desetkrát se představil v Utkání hvězd. A když nepočítáme tuto sezonu, když byl často mimo rotaci trenéra Doca Riverse, odehrál více než 90 procent zápasů svých týmů.

Rozlučka s Paulem Piercem v podání hvězd

„Má své pevné místo v dějinách basketbalu. Je to někdo, s kým jsem nesčetněkrát bojoval, vždy jsem ho respektoval a soupeřili jsme spolu mnohokrát o pozici nejlepšího týmu ve Východní konferenci. Je to rozený vítěz. Jeho čísla a jeho hra mluví za vše. Příští jeho zastávka je Síň slávy. Měl skvělou kariéru,“ řekl o Pierceovi jeden z mnoha gratulantů LeBron James.