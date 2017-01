Pardubický Kotas: Po přestávce jsme hráli až moc křečovitě

Basket

Dalších 5 fotografií v galerii Lukáš Kotas (u míče) z Pardubic hledá cestu ke koši Alby Fehérvár kolem Justina Edwardse. | foto: FIBA

dnes 11:18

Význam slovního spojení Trestné hody si vyložili po svém. Hody to byly z pohledu počtu a pro basketbalisty maďarského Fehérváru znamenaly dlouhou dobu spíše opravdový trest než pomoc. „Říkal jsem si, že to už je moc. Ve druhé čtvrtině měli šňůru, kdy jich hodně nedali,“ komentoval pardubický rozehrávač Lukáš Kotas sérii deseti neproměněných šestek, které držely Beksu do poločasu ve dvouciferném vedení.

Jenže po přestávce se hosté i z této střelecké vzdálenosti zlepšili a nakonec udolali domácí v utkání Europe Cupu 97:89 po prodloužení. „Nevyhrál lepší tým, ale šťastnější, i když jsme to v závěru odvrátili na prodloužení,“ uvedl Kotas. Beksa se za výkon nemusela stydět. Nápaditá hra, přesné trojky i rychlé výpady. Navíc kvalitní obrana. To vše mělo za následek, že po sedmi minutách svítil na kostce v Tipsport areně stav 23:9. V tu chvíli se nezdálo, že o dvě hodiny později si maďarský tým bude za reklamními poutači vítězně plácat s hlasitým a sympaticky fandícím kotlem složeným z necelé dvacítky příznivců. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Stejně to vypadalo i u nich. Vzpamatovali se ze ztráty a pak začali dávat poměrně těžké trojky, díky nimž se dostali zpátky. Potom už to bylo vyrovnané,“ připustil Kotas. Pardubice ale byly stále o krok napřed. Maďarská ekipa protkaná zámořskými jmény hrála trpělivě a do vedení se dostala poprvé až ve 30. minutě. „Bohužel jsme ve druhé půlce nehráli tak dobře. Míč už jsme si tolik nepůjčovali. Bylo to z naší strany až moc křečovité a na sílu. Soupeř dokázal naše chyby trestat. Sbírali jsme zbytečné ztráty a spoustu košů jsme dostali po rychlém protiútoku,“ mrzelo Kotase. Z předzápasových plánů Beksy přitom zněla slova o snaze eliminovat ztráty, jenže jich nastřádala o sedm více než její konkurenti. Pod košem Pardubic hosté navíc působili aktivněji. „ Obranný doskok jsme nezachytili. Dali jsme jim mnoho druhých příležitostí. Sami jsme se naopak na útočném doskoku moc neprosadili,“ dodal Kotas.