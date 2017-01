Ostravská cizinecká legie se mezi basketbalovou elitou trápí

„Věřím, že to bude dobré“ Nesnáší porážky. Jenže křídelník Kevin Mays si s ostravskými basketbalisty zatím užil jediné vítězství z šesti zápasů, v nichž nastoupil. „Bude to ale dobré, zlepšíme se,“ tvrdí čtyřiadvacetiletý Američan, jenž patří k hráčům, kteří do Ostravy přišli až v průběhu sezony. Začátkem prosince. Čím to je, že se vám nedaří sérii porážek zastavit?

Máme nové hráče, kteří se stále učí. Musíme si vybudovat důvěru, zatím mezi námi nefunguje ta potřebná týmová chemie. Je hrozně těžké vyhrát, když neustále budujete mužstvo. Během tří měsíců máme tři nové hráče. Není jednoduché se sehrát. Ale na to, že máme nový tým, že jsme krátce spolu, tak to není úplně zlé. Teď jen musíme přijít na to, jak vyhrát. A přijdete na to?

Jo, přijdeme. Časem. Důležitá je obrana a ta je hodně závislá na vzájemné důvěře. A důvěra si žádá čas. Trénujeme a postupně se stále více a více poznáváme. Věřím, že to bude dobré. Jenže do konce základní části ligy zbývají jen tři kola, načež budete hrát v nadstavbové skupině o sedmé až dvanácté místo.

Ano, ale pořád máme celkem dobrou šanci se zvednout. Jsme podceňovaní, nikdo nás nepovažuje za favority. Nejsme pod nějakým tlakem. Jen se musíme více sehrát, navzájem si více věřit. Pak půjdou naše výkony nahoru a věřím, že přijdou i výsledky. Není chyba, že týmem prošlo už osm cizinců?

Ne, není, ale jak jsem říkal, zatím nám nefunguje ta týmová chemie. Je to hlavně o tom, abychom spolu déle trénovali, více se poznali - a pak to bude dobré. Minulý týden přišel rozehrávač Malcolm Canada. Pomůže vám?

Určitě, je to velmi dobrá posila. Je tady však jen chvíli, jen několik dnů, takže nějakou dobu potrvá, než si na hru zvykne a naučí se systémy, které hrajeme. Jste vůbec v Ostravě spokojený?

Jsem. Jsou tady dobří kluci, mám rád náš tým. Jen potřebujeme začít vyhrávat. Nemám rád porážky, takže až se to otočí, a tomu věřím, budu naprosto spokojený.