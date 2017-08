Volejbalové reprezentantky Kojdová a Toufarová opouštějí Ostravu

Petra Kojdová posílí Vandoeuvre Nancy a Marie Toufarová nováčka Chamaliéres. „Hned jsme se dívaly, jak daleko od sebe budeme, ale je to nějakých pět hodin autem,“ řekla Kojdová.

„Takže na každodenní kafíčko, na dojíždění, to není,“ dodala Toufarová.

„Ale když budeme proti sobě hrát, tak se určitě domluvíme a navštívíme,“ uvedla Petra Kojdová.

Obě opouštějí ostravský tým po dvou sezonách. A shodují se, že byly v Ostravě hodně spokojené. „O zahraničí jsem přemýšlela, už když jsem odcházela z Brna, ale rozhodla jsem se pro Ostravu,“ připomněla Toufarová. Přesto zvažovala, že ještě rok zůstane. Ale... „Úspěšně jsem ukončila studium, takže ráda zkusím jinou soutěž. Francie se mi líbí, a tak když přišla nabídka, vzala jsem ji.“

Neváhala ani v případě, že jde o nováčka soutěže. „Francouzská liga je kvalitní. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Doufám, že nebudeme pod nějakým výrazným tlakem. Spoluhráčky ještě moc neznám, jsem zvědavá, jak bude družstvo vypadat, ale připojím se k němu později.“

Důvodem jsou reprezentační povinnosti, protože národní tým koncem srpna hraje v Nizozemsku baráž o mistrovství světa a v září pojede do Ázerbájdžánu na mistrovství Evropy.

Helena za Petru. Sestry Kojdovy se znovu prohodí

„Byl čas na změnu,“ komentovala přestup Petra Kojdová. „Za ty dva roky v Ostravě jsem však ráda, s holkami jsme si sedly a doufám, že iv Nancy to bude podobné, že to bude fungovat, jak s vedením, tak se spoluhráčkami.“

Když v roce 2015 do Ostravy přicházela, střídala se se sestrou Helenou, která mířila do zahraničí. Nyní to bude opačně. „Zase si tu dvanáctku přehodíme, takže ji znovu bude mít ona,“ zmínila Petra Kojdová číslo dresu, které sestry v Ostravě nosí.

Marie Toufarová

„Jsou to další starosti, ale v Ostravě se s tím popereme a zvládneme to,“ tvrdí trenér Zdeněk Pommer, který se momentálně věnuje především reprezentaci. „Máme tipy na nové hráčky, ale ještě potřebujeme chvíli času.“

Odchody z ostravského týmu, který bude v extralize obhajovat čtvrté místo a znovu se přihlásil do Vyzývacího poháru, mohou ještě pokračovat. Svolení hledat si zahraniční angažmá má i smečařka Magdaléna Zedníková, která se od úterý připravuje s českým výběrem na univerziádu.

„Hodně našich holek skončilo vysoké školy, takže hledají zaměstnání, protože volejbalem se u nás víceméně neuživí. Proto zkoušejí zahraničí,“ uvedl ostravský manažer Miloš Matula.

Jak Kojdová, tak Toufarová nevyloučily, že se ještě někdy v ostravském klubu objeví. „Pokud se vrátím do Česka, tak budu Ostravu hodně zvažovat,“ potvrdila Petra Kojdová.

Jako loučení s Ostravou volejbalistky braly víkendový turnaj Final Four druhé divize světové Grand Prix, v němž Česky skončily čtvrté.

„Na jednu stranu to bylo smutné loučení a na druhou hezké,“ usmála se Marie Toufarová. „Potěšilo mě, že jsme si s reprezentací zahrály doma, ale mrzí mě, že se nám nepodařilo z těch dvou zápasů urvat ani jedno vítězství, i když jsme několik koncovek měly dobře rozehraných.“ Češky podlehly Polkám i Němkám 1:3.