Ostravská volejbalistka Červenková: Krasnojarsk nás předčil v údernosti

Pátý tým ruské superligy v Ostravě vyhrál 3:1 a v odvetě mu stačí uhrát dva sety, aby se probojoval mezi čtyři nejlepší celky soutěže.

„To první utkání nám ukázalo, že v naší extralize můžeme hrát i s těmi nejlepšími celky, jako jsou Prostějov a Olomouc. Jen je potřeba, abychom ještě více bojovaly,“ prohlásila Kamila Červenková, libero TJ Ostrava.

Je to pro vás také dobrá zkušenost?

Ano, poznaly jsme zase jiný volejbal, což nám může pomoci v dalších utkáních, která přijdou v play-off.

V čem jsou volejbalistky Jeniseje jiné oproti těm z české ligy?

Asi v údernosti. Hodně tvrdě útočí, protože jsou dost naposilované, což je na nich i vidět. A rozdíl je i ve výšce. Ta také dělá hodně. Když možná tři čtvrtiny jejich týmu jsou vyšší než naše nejvyšší hráčky, tak je to pro nás samozřejmě těžší.

Dělaly vám vzhledem ke své výšce největší problémy na bloku?

To ani tak ne, ale vyčapaly spoustu balonů a dokázaly je složit. Otočily to a my jsme v tom měli sem tam problém. Rozhodovala spíše údernost.

Je pro libero náročnější hrát proti tak silným protivnicím?

Nějak jsem necítila, že by to bylo složitější. Neměly až o tolik lepší servis, ale ten útok byl tvrdší. V ničem však nebyl nějaký větší problém.

Co si slibujete od odvety?

Půjdeme do ní stejně jako do domácího utkání a uvidíme, co se v Krasnojarsku bude dít. Čeká nás dlouhá cesta, pokud jde o čas, tak je tam tuším o šest hodin méně, takže i s tím se budeme muset nějak srovnat, poprat. Rozhodně se pokusíme přivést dobrý výsledek.

Je Krasnojarsk opravdu největším favoritem celé soutěže?

Říká se to. Ale nevím, jaké jsou ostatní týmy. Každopádně je silný.

Ostrava hraje evropský pohár poprvé v historii. Z dosavadních pěti utkání jste pouze jeden prohrály, takže můžete být s premiérou spokojené?

Můžeme, i když první kolo s Porečí bylo takové, že jsme ho musely vyhrát. S Brnem to už bylo těžší, protože se známe. Máme podobnou bilanci vzájemných zápasů, takže jsme byly rády, že jsme je porazily. Nechci říct lehce, ale 3:0 a 3:1 je super výsledek. Teď máme jedny z nejtěžších soupeřek, ale co se dá dělat. Snažíme se s nimi poprat.