Ostrava bude spoléhat na smeče Nugenta. Kouč se těší na jeho rychlou hru

„Letos odpromoval na Penn State a měl velkou chuť zkusit volejbal v Evropě,“ říká ostravský kouč Jan Václavík. „Právě ona chuť přestěhovat se do Evropy a zkusit volejbal profesionálně není vždy samozřejmá. Chris by měl mít slušné fyzické předpoklady a měl by být schopný hrát rychlou hru, kterou chceme v Ostravě praktikovat.“

Jenže jistotu Ostravští zdaleka nemají. „Viděl jsem jeho tři celé zápasy, ale přesto je neznámý hráč. Lepší varianta je pozvat si takového hráče na testy, ale pokud žije za mořem, bylo by to poměrně nákladné. Riziko nepovedeného nákupu existuje vždy. Snažili jsme se toto riziko snížit na minimum,“ dodal kouč.

Nugent se k týmu připojí na začátku srpna.