Mít větší odvahu! To je úkol ostravských volejbalistů v boji o play-off

Volejbalisté Ostravy včera postoupili mezi nejlepších osm týmů Českého poháru, když v odvetě 4. kola soutěže ve Zlíně vyhráli 3:2 (22, 24, -14, -15, 8).

Ve čtvrtfinále je čeká Liberec. Pohár vyvrcholí 25. až 27. února v Brně.

Pro ostravský tým je však hlavní úspěch v extralize návrat do play-off, v němž minulé dvě sezony chyběli. Po dobrém vstupu do sezony se Ostravští propadli na sedmé místo. Jako by na mladý celek dolehl útlum.

V minulém kole doma s Brnem prohráli 2:3, ztratili dva body, byť vedli 2:0 a měli tři mečboly. „Komplikace to je, ale musíme ten zápas hodit za hlavu a jít dál,“ prohlásil trenér Šmejkal.

Kouč je přesvědčený, že na výsledku se projevilo i to, že univerzál Matěj Šmídl hrál po téměř dvou měsících v základu. „A nebylo to úplně ono, obzvlášť při bodových balonech docházelo v našem týmu k některým nedorozuměním.“

Zranění Šmídlova ramena se podle trenéra projevilo zejména v obraně a na podání. „Radek si uhraje svoje na síti, ale chybuje všude okolo,“ zmínil kouč Radka Šoltyse, který Matěje Šmídla nahradil. „A k tomu jsme ke konci první poloviny základní části měli těžší los, což se na našich výsledcích také podepsalo. Nemůžeme se na to vymlouvat, ale s Matesem bychom nejméně dva tři body uhráli.“

Šmejkal upozornil, že zatímco v první polovině základní části s Libercem a Karlovarskem hráli venku, teď je přivítají doma – 11. února a 4. března.

„Hlavně však musíme doma porazit ČZU Praha,“ zmínil kouč duel, který bude v neděli 5. února. A před tím Ostravští v úterý 31. ledna nastoupí ve Zlíně, před nímž mají čtyřbodový náskok.

„My musíme hrát odvážněji, nebát se,“ prohlásil ostravský nahrávač Mateusz Biernat. „Volejbal umíme, tam není co měnit, ale nesmí nás rozhodit koncovka.“

Nemůže to být i tím, že především smečaři jsou hodně mladí a stále nejsou dostatečně vyhraní?

„Může, vždyť Mates má devatenáct roků a mladí jsou pořád i Petr a David (Petr Šulista má 23 let a David Janků 21 – pozn. red.),“ uznal Biernat. „Za to mládí asi platíme, jenže náš tým má na to, aby bojoval o čtyřku. Základem je ale play-off.“

Do něj zbývá sedm kol. „Nebude to jednoduché, ale musíme trénovat a trpělivě se připravovat na každý zápas,“ podotkl trenér Šmejkal. Také on klade důraz na větší odvahu smečařů. „Kdo ji má, tak koncovky a zápasy uhraje. V utkání s Brnem jsem měl pocit, že jsme v důležitých chvílích měli strach.“