Ostravy viděla suverénní vítěze i reprízu finále mistrovství světa

Tým ve složení Ondřej Dygrýn, Jan Kratochvíl, Roman Zachrla a Filip Zbránek ovládl bez problémů už základní skupinu, když pokaždé vyhrál alespoň o dvanáct bodů, a suverénní zůstali borci ze Streetsportline.eu i v play-off.

Celek složený ze čtyř hráčů, kteří okusili českou nejvyšší soutěž v pětkovém basketbalu, měl po jasném čtvrtfinálovém postupu přes ukrajinský celek Bukovel (22:11) největší problémy v semifinále. Tam narazili domácí borci na polský první nasazený tým DaBurnin ́ Banana a hodně si oddechli, když trojkou na 22:15 zvládli ukončit zápas před časovým limitem.

Ve finále si pak znovu hladce poradili s dalším zahraničním celkem Team Poland a po výsledku 21:7 mohli slavit výhru.

Třetí místo obsadili po výhře 13:7 nad dalším zklamaným semifinalistou Půl Tuny hráči nejvýše nasazeného týmu turnaje Da Burnin ́ Banana.

Ženský turnaj, kde se objevily i poslední mistryně světa ve 3x3, ovládl BB Team. Za ten hrají tři ze čtyř vítězek světového šampionátu, když Michaelu Uhrovou, Terezu Vorlovou a Kateřinu Novotnou doplnila Kristýna Minarovičová. Poslední světová šampionka Sára Krumpholcová se svým CC Teamem neprošla vyřazovacími boji.

BB Team musel v semifinále projít přes celek Ukraine 1, což byla repríza finále světového šampionátu. Češkám se podařilo uspět o jediný bod a na tým z Ukrajiny zbylo třetí místo. Druhé skončily Hipsterky ve složení Barbora Kašpárková, Aneta Půlpánová, Markéta Šívrová a Monika Stehlíková.

V kategorii hráčů do 18 let se nejvíce dařilo ukrajinskému týmu Ukraine U-18, druzí byli Češi Nekendé a Štřílé a třetí Ukraine 2. Turnaj žen do 18 let ovládly Fearless ve složení Gabriela Busková, Anna Paťorková a Vendula Reichertová.

Chance 3x3 Tour pokračuje nezvykle příští neděli 4. června turnajem v Poděbradech. Předcházet mu bude v pátek a v sobotu takzvaný Royal Cup. V rámci projektu FIBA Fast Track se zde utkají reprezentační týmy do 23 let. Zúčastní se například reprezentace Maďarska, Nizozemska nebo exotických Srí Lanky či Ugandy.