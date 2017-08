Snad se srovnám s technikou, přeje si oštěpař Jílek před Londýnem

„Na čím větší závod se dostanu, tím více mě to vyhecuje k výkonu. Doufám, že tento trend bude pokračovat i v Londýně,“ přeje si sedmadvacetiletý český reprezentant z Hvězdy Pardubice, jenž se na atletický vrchol roku podívá pozvánce od mezinárodní federace IAAF.

Loni jste sice splnil svazový limit pro start na olympiádě v Riu, ale do Brazílie jste nakonec necestoval. Berete to nyní jako náplast?

Ani ne, ale snažil jsem se hodit limit, což sice neklaplo, ale dostal jsem se tam i tak.

Očekával jste pozvánku?

V účast jsem trochu doufal, protože jsem v tabulkách figuroval na 28. místě. Dostali jsme ji s Víťou (Vítězslav Veselý), takže tam budeme všichni čtyři (v nominaci jsou ještě Jakub Vadlejch a Petr Frydrych). Jsem moc rád, že to vyšlo.

Mají čeští oštěpaři vzhledem k široké špičce náročnější požadavky než v jiných státech?

V posledních letech jsou limity celkově přísnější, ale všechny země je mají stejné. Na základě nějakých kritérií pak dobírají lidi ze zemí, které třeba tolik svých zástupců nemají.

S jakým cílem na MS vyrazíte?

Pokusím se dostat do finále, což pro mě nebude jednoduché. Myslím si, že v té vyrovnané špičce bude účast ve finále viset na základě výkonu, který bude na úrovni mého osobáku (loňských 83 metrů a 19 centimetrů na mítinku v japonském Kawasaki).

Letos jste zatím přehodil hranici 82 metrů při dvou startech na mezinárodních závodech, přičemž oba byly zařazené mezi mítinky IAAF. Nejdále to bylo na Zlaté tretře v Ostravě...

Bereme ji hodně prestižně. Je to největší závod u nás, takže se na něho snažíme připravit co nejlépe. Po mistrovství světa je to asi nejvýznamnější událost.

Jak vůbec hodnotíte vaši dosavadní sezonu?

Zatím nijak negativně vzhledem k účasti na MS. Uvidíme potom. Je to tak napůl, dost jsem se pral s technikou, takže doufám, že po proběhlém čtrnáctidenním soustředění v Nymburce se to zlepší a srovná.

Šampionát začíná v pátek, budete na něm přítomen od úvodu?

Závodíme až ke konci, takže poletíme jako poslední skupina až v úterý. Kvalifikaci máme pak ve čtvrtek. Ještě jsem v Londýně nikdy nezávodil, ale všichni na něho pějí chválu, takže to snad bude super.

Stihnete se podívat po městě?

Leda jen lehce na kafe mezi závody, ale když zbyde čas, tak až po nich. Příliš možností tam však asi nebude. Moc jsem harmonogram nestudoval. Rád si zajdu prohlédnout památky nebo fandit členům naší výpravy přímo na stadion.

Neobáváte se sychravějšího britského počasí?

Budou to mít všichni stejné, ale asi tam nejtepleji nebude. Čekám tak kolem dvaceti stupňů. Může pršet, ale být i hezky. Uvidíme.

Dá se na to nějak připravit?

Třeba když poprchává při tréninku, nezabalíme to a odházíme ho za mokra. Pak se z toho aspoň nezblázníme. (úsměv)