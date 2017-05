Už za dva týdny evropský šampionát. A Synek v klidu závodí na kole

V zimě řádil na běžkách a sotva slezl sníh, přesedlal veslař Ondřej Synek na kolo. I tahle pestrá příprava mu má pomoci k úspěchu na domácím mistrovství Evropy v Račicích, které začíná 26. května.

I když je to datum proklatě blízko, bronzový medailista z loňské olympiády si v sobotu ještě v klidu střihne závod seriálu Kolo pro život v Mladé Boleslavi.

„Bude to spíš krasojízda, abych se nezranil,“ upozorňuje Ondřej Synek, že do terénu nevyrazí nijak bezhlavě a nebude se pokoušet překonat svůj nedávný výkon z Hustopečí, kde dojel na 61. místě. „Na trati bylo bláto, strašně mi to klouzalo, nemohl jsem jet tak rychle, jak jsem chtěl. Jinak se mi to líbilo, výsledek je dobrý - nejsem závodník na kole, pořád jsem jen hobby jezdec a veslař.“

A už také běžec na lyžích, sluší se dodat. Zastupitel dvojměsta Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se totiž letos v zimě poprvé v životě postavil také na start lyžařských závodů. Na Krkonošské 70 obsadil 8. místo. Slušný výkon!

„Ale jel jsem jen padesátku. Krásné počasí, super lidi, motají se tam ti samí jako v seriálu Kolo pro život. Už dřív jsem běžkařil, ale teď poprvé i závodil. A bavilo mě to. Zimu mi běžky zpestřily,“ našel Synek zalíbení v nové disciplíně. „Jsou hodně o vytrvalosti, pro mě i o síle. Nejsem technicky zdatný běžkař, rvu to rukama, takže super trénink.“

Mistrovství Evropy v Račicích bude pro české veslaře mimořádnou událostí. Během kariéry přece jen nemají tolik možností ukázat se při vrcholné události domácímu publiku.

„Zájem se postupem času hodně zvětšuje, kamarádi chtějí lístky, jeden dokonce chtěl akreditaci pro fotografy, aby byl co nejblíž kanálu,“ pousmál se veslař pražské Dukly. „Všichni se mě na mistrovství Evropy ptají, poptávka je docela velká, až mě to překvapilo.“

Do Račic se chystá třeba rychlobruslařka Martina Sáblíková, populární duo moderátorů Těžkej Pokondr, z Brandýsa pak celý autobus osobních příznivců Synka, pro něhož půjde o první a zároveň poslední opravdu velkou veslařskou akci v Česku.

„S postupujícím věkem jsem úplně v pohodě, nedoléhá to na mě, neřeším to a nestresuju se. Teda zatím,“ uvedl čtyřiatřicetiletý veslař, čtyřnásobný mistr světa i Evropy. „Sezonu beru jako každou jinou, jedinou změnou je právě to, že se Evropa jede u nás doma. Dám do toho všechno,“ slibuje Synek.