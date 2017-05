Synek: Vše bylo ideální. Doufám, že na výkon navážu i v semifinále

„Čekal jsem to malinko těžší, bylo to nakonec v pohodě,“ hodnotil 34letý skifař, který právě v Račicích platí za největší českou medailovou naději.

Na mezinárodní akci jste závodil naposledy v olympijském Riu, kde jste si dojel pro bronz. Jste po tak dlouhé pauze se svým výkonem spokojen?

Naštěstí se mi jelo dobře. Hned od prvních metrů jsem se dostal do vedení. Vše proběhlo bez problémů, doufám, že to takhle půjde dál.

I podmínky na trati byly ideální?

Bylo to dnes super. Není extrémní vítr, ani vedro. Počasí nám přeje a areál je výborně připravený.

V polovině závodu jste měl náskok na druhého Němce Naskeho šest sekund, v cíli se ale smrskl na polovinu. Vypustil jste závěr?

Stihl jsem ještě pozdravit fanoušky na tribuně. Němec jel přesně tak, jak jsem si myslel. První pětistovku rychle, poté už polevil. Hlídal jsem si, ale bylo zbytečné hnát se do cíle, když v sobotu závodím znovu.

Na velké mezinárodní akci startujete na domácí půdě vůbec poprvé. Jak si to užíváte?

Dýchá to tu na mě z každé strany. Všude slyším češtinu, což není úplně normální, stává se to na mistrovství republiky. Jsem zvyklý, že na mě všichni mluví anglicky. Najednou tady zaslechnu: „Ondro, pojeď na start.“ Je to zvláštní.

První místem v rozjížďce míříte rovnou do sobotního semifinále. Nastoupíte se stejnou taktikou?

Asi ano. Budu se snažit od startu jet co nejrychleji a postoupit s přehledem.

Schoval jste si síly i do dalších soubojů?

Něco jsem pošetřil. Zároveň jsme si chtěl zkusit, abych se trochu rozjel. Naposledy jsem totiž závodil před měsícem na kontrolních závodech, což ani nebyly příliš závody.