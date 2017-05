Synkův boj o evropské zlato. Bude o mně a o Chorvatovi, tuší

Po semifinále byl český reprezentant dobře naladěný, zrovna postával v loděnici a vítal jednu návštěvu za druhou. Přijímal gratulace ke skvělému výkonu, který mu nepřekazila ani náhlá změna větru. Místo do obličeje, tradičně s bílými slunečními brýlemi na nose, foukalo Synkovi do zad.



Jak se vám jelo?

Dobrý, jen se trošku se změnily povětrnostní podmínky. Celý dobou foukal povítr, najednou se to otočilo a foukal protivítr, což mě docela pobavilo, protože těsně před tím, než jsem šel na vodu, mi Pepa Lux (trenér ženského dvojskifu) říká: Až nebudeš poslední pětistovku moct, tak tam foukne krásný vítr a pomůže ti. On fouknul, ale přímo do zad, takže mi to moc nepomohlo.

Vypadalo to, že máte semifinálovou jízdu pod kontrolou, vedl jste prakticky od mety 500 metrů až do cíle. Takhle jste si závod naplánoval?

Jel jsem, jak jsem chtěl. Kontroloval jsem to. Bylo nepříjemné, jak poslední pětistovku začali bojovat tři kluci o dvě postupová místa, začalo se to na mě valit.

Když jste přijížděl před tribuny, tak jste náhle výrazně zrychlil. Byla to reakce na bouřící diváky?

Ne, bylo to spíš tím, že mnou se bili o druhé místo a Standa z Běloruska (Stanislau Ščarbačenja) do toho začal šlapat. Nechtěl jsem pustit první místo, takže jsem tam jel ještě pár takových rychlejších temp - trochu jsem přidal. Poslední tři tempa už jsem viděl, že mě nepředjede, tak jsem si to dovolil vypustit.

Napovědělo vám semifinále, jak na tom jste?

Jojo, bylo to dobrý. Rozjíždím se, byl to pro mě teprve druhý závod. V pátek jsem, nechci říct na půl plynu, nejel úplně naplno. A v semifinále ještě také ne, ale už se prostě dostávám do toho tempa, kdy jezdím stabilně, rychle a před všema. Doufám, že to vydrží celou sezonu. Každým závodem se víc rozjíždím . Hraje v tom roli i věk, už nejsem tak výbušný, ale spíše vytrvalý. Soustředím se na to, abych jel rychle co nejdéle.

Je asi příjemné vědět, že máte ještě rezervu a stejně vítězíte.

To záleží na vývoji závodu. Když je někdo vedle mě, tak se většinou zmáčknu bez ohledu na to, jestli rezervu mám, nebo nemám.

Co očekáváte od finále?

Myslím, že to bude o mně, o Chorvatovi (Damiru Martinovi), a uvidíme, co ostatní. Němec (Tim Ole Naske) taky nejede špatně, Bělorus (Ščarbačenja) v semifinále taky ukázal, že je v konci pořád rychlý. I když u něj člověk nikdy neví. Semifinále jede super a finále zahodí.

Jste rád, že máte silného konkurenta v Martinovi?

Dva roky stálý soupeř, přidal se k nám s Mahem Drysdalem. Jsem za to rád a uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě bych byl radši, kdyby to šlo úplně lehce, ale ono to nepůjde.

Nevadí vám při závodění prudké slunce, které v Račicích pálí?

Pokud aspoň trochu fouká vítr, tak je to ještě dobrý. Pokud to vedro není úplně extrémní, tak je to v pohodě. Nejhorší je, když je nějaký smrťák a nefouká. To se člověk vůbec neochladí.