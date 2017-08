Americká smečařka Palmeriová se těší na sýr i zimu v Olomouci

„Bylo mi řečeno, že máte zajímavý sýr, takže se nemůžu dočkat, až ho vyzkouším,“ těší se Palmeriová na tvarůžky.

Co ještě dalšího víte o České republice?

Nejsem si jistá, jestli mám používat Czechia, nebo Czech Republic – takže se musím naučit, co preferujete! Každý mi říká o Czechia/Czech Republic, že je to nejkrásnější země s ohromujícími městy, kterou navštívil – už se těším, že ji poznám také.

Proč jste se rozhodla jít do Evropy?

Ve sportu mám hlavně ráda soutěživost a týmového ducha. Miluji, když můžu hrát volejbal na vysoké úrovni, kde se vyžaduje vysoká fyzická připravenost. A tak mi dal odchod do Evropy možnost pokračovat v tom, co miluji. Také si myslím, že je velmi důležité vyzkoušet jiné kultury a obklopit se odlišným životním stylem. Poznat nové pohledy na život a mezilidské vztahy. To je hodně důležité pro Američany, protože Spojené státy mohou být, zvláště nyní, extrémně nacionalistické. Vyhýbají se kulturám a myšlenkám jiných zemí.

V kolika letech jste začínala s volejbalem?

S volejbalem jsem začala ve dvanácti letech. Jsem jediná z naší rodiny, kdo dělá sport a zároveň ho dělal i na vysoké škole. Ačkoliv nás k němu rodiče vedli.

Jak těžké bylo skloubit hraní se studiem na univerzitě?

Bylo to velmi náročné. Absolvovat dva stupně (biologii a politické vědy) a k tomu být plnohodnotnou členkou volejbalového týmu. Na Pepperdine mi však umožnili studovat a zároveň mít dobré podmínky pro volejbal. Často to bylo obtížné a byla jsem zaneprázdněná, ale jsem velmi hrdá na práci, kterou jsem udělala.

Když máte vystudované politické vědy, jaký máte názor na prezidenta Trumpa?

Nebyl moje volba. Jsem hodně v rozpacích, jak se USA chová v zahraničních vztazích. Mám obavy, zda a jak se Spojené státy se světem dokážou vypořádat s dobou po jeho úřadování. Jakožto člověk, jehož hlavní zájmy jsou udržitelnost životního prostředí, rovnoprávnost žen a sociální spravedlnost, je pro mě Donald Trump velmi znepokojivý.

Jak se těšíte na Olomouc?

Už se moc těším, až budu hrát se svým týmem a poznám město. Vyrostla jsem ve městě s univerzitou, takže si myslím, že Olomouc mi bude připomínat, odkud pocházím. Také mi bylo řečeno, že tu máte zajímavý sýr, takže se nemůžu dočkat, až ho vyzkouším!

Pocházíte z prostředí, kde není moc zima. Jak zvládnete přežít dlouhé mrazivé měsíce?

Na zimu v Olomouci se těším! Bydlím v Jižní Kalifornii a také Pepperdine je na Malibu, což je stále Kalifornie – měla jsem vlastně celý rok léto, takže se těším na opravdovou zimu.