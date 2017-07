Olomoučtí baseballisté splnili cíl. A teď? Sní o finále

Smělé plány Skokanů mají opodstatnění v herním systému, který v nadstavbě smazal dosavadní výsledky a šestka nejlepších sehraje vždy tři zápasy s každým ze soupeřů. První tým postoupí přímo do finále, kde ho doplní vítěz série mezi druhým a třetím. „Kdybychom dokázali být třetí a mohli hrát o postup do finále, bylo by to super,“ říká otevřeně Voják, ale druhým dechem dodává: „Jelikož jsme ale prohráli první tři zápasy nadstavby s Draky, bude to těžké.“

Český hegemon byl o víkendu prvním soupeřem Skokanů v nadstavbě a ani v jednom ze tří duelů jim nedovolil radost. Nejvyrovnanější byl první zápas v Brně, který vyhráli domácí 1:0 až homerunem v deváté směně. Na svém hřišti Skokani podlehli nejprve 4:8 a v neděli pak jasně 0:11.

20 výher v základní části nasbírali olomoučtí baseballisté, šestnáct utkání prohráli.

„V podstatě našeho nadhazovače rozpálili, patnáct hitů proti našim dvěma dělá ten velký rozdíl ve skóre. Draci jsou ale pořád jinde než ostatní týmy v Česku a počítá se, že hodně zápasů vyhrají, pak by tyto porážky nemusely určovat, kde skončíme,“ přemítá Voják.

Před Skokany je však náročný úkol, budou muset ukázat, že jsou schopni udržet solidní standard hry z první části sezony a výkony zopakovat i proti nejlepším týmům soutěže. „Před sezonou jsme měli cíl postoupit do nadstavby a to jsme splnili. Teď uděláme vše pro to, abychom se dostali co nejdál a získali co nejvíc výher. Zároveň si to chceme užít a hrát bez nervů,“ přiznává hrající manažer Michal Kohout.

„Oba američtí nadhazovači patří podle statistik mezi nejlepší v soutěži a drželi i ty top týmy. K tomu se přidala dobrá obrana.“ Jakub Voják, hrající kouč Skokanů

Skokani už opravdu mohou cítit, že mají splněno, vždyť mít po základní části pozitivní bilanci pro ně není vůbec běžné. „Dvacet výher a šestnáct porážek je pro Skokany jedna z nejlepších základních částí od té doby, co jsme v extralize,“ souhlasí Voják a přidává vysvětlení: „Letos máme opravdu výborné posily, oba američtí nadhazovači patří podle statistik mezi nejlepší v soutěži a drželi i ty top týmy. K tomu se přidala dobrá obrana. Trápíme se ale s pálkou, kde jsme podle statistik jeden z nejhorších týmů. Je tam co zlepšovat. Ale zároveň to znamená, že právě nadhazovači a obrana udělali výbornou práci, a proto jsme tam, kde jsme.“

Ze dvou amerických posil však v Olomouci pokračuje už jen Dylan Brammer, jeho parťák Maxwell MacNabb po vydařeném představení na Pražském baseballovém týdnu dostal kontrakt u Baltimore Orioles a bude působit v systému nižších soutěží Minor League Baseball.

„Je to pro nás dost velká komplikace, to si nebudeme nalhávat. Max s Dylanem tvořili jednu ze tří nejlepších dvojic v lize. Odešel nám univerzální hráč, který zároveň patřil ke třem nejlepším pálkařům týmu a byl to výborný polař. Hlavně byl ale excelentní nadhazovač, který byl stejně jako Dylan schopný odházet kompletní zápas,“ uvědomuje si Kohout.

Nadstavba má v prvních dvou týdnech nahuštěný program, už dnes (19.00) a zítra čekají Skokany zápasy na Arrows Ostrava pod umělým osvětlením. „Po porážkách s Draky se musíme rvát o další zápasy. Na Arrows docela umíme a máme s nimi letos zatím pozitivní bilanci,“ burcuje Voják.