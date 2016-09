Jak rozhodit Djokoviče? Monfils zkusil neotřelou taktiku a čelí kritice

Monfils jde za krajně nepříznivého stavu na podání, hrozí mu tolik nepopulární „kanár“. Co s tím? Už před zápasem vymyslel nouzovou taktiku, jakou chtěl světovou jedničku rozhodit. „Podíval jsem se na svého kouče a ukázal jsem mu, že nasadím svůj B,“ rozesmál se dvanáctý hráč světa na tiskové konferenci.

„Proč bych tam měl stát, nic nezměnit a prohrát 6:0? Vím, že to asi lidi nesledovali s radostí, ale musel jsem něco změnit,“ vysvětloval, proč jako by bez zájmu zahrál mizerné údery a nabral ztrátu 0:30. „Dařilo se mu na returnu a mně nešel servis. Potřeboval jsem na něj něco vymyslet,“ pokračoval v odhalování své strategie.

„A tak jsem si stoupl doprostřed kurtu. Udělal jsem nějakou tu dvojchybu. Nebo jsem mu poslal pomalý míček, nalákal jej na síť a poté prohodil. Není to skvělý nápad?“ položil si řečnickou otázku. Djokoviče skutečně zaskočil, šestý gem prvního setu vyhrál, když po dvou odevzdaných fiftýnech vyrukoval s esem a dalšími kvalitními údery prodloužil úvodní sadu.

Monfils nakonec uhrál tři gemy za sebou a Djokovič po semifinále v rozhovoru na kurtu přiznal: „Neměl jsem se nechat rozhodit.“ Přesně o to pařížskému rodákovi šlo. Jak sám řekl, věděl, že na obhájce titulu nemá herně. „Zkusil jsem se mu tedy dostat do hlavy. A málem jsem zvrátil první set. Myslím si, že to fungovalo,“ bilancoval výsledky svého pokusu Monfils.

Jenže ty nebyly pouze pozitivní, svérázný tenista s pověstí baviče se postaral o pobouření a třeba legendární John McEnroe o něm řekl, že jeho přístup hraničil s neprofesionalitou. Někteří diváci na Francouze bučeli. „Nehraju tenis pro tyhle lidi, co mě kritizují. Hraju ho pro sebe. Tak, abych vyhrával. Možná si říkají, že mám talent a skvělou fyzičku a že jsem vyhrál třetí set. Jenže když jsem se rozhodl pro svou taktiku, ztrácel jsem 5:0 a byl jsem v naprosto odlišné situaci."

Více než bučení z ochozů jej mrzí slova McEnroea. „Mám ho rád, je to skvělý člověk. Vždy mi záleží na tom, co říká. Je mi smutno, že mě tak lacině kritizuje. Chtěl bych mu říct, že jsem se snažil odvést jen nejlepší výkon a že jsem chtěl vyhrát.“ McEnroe dále mluvil o semifinále jako o „bizarním zápase“, podobný pocit měl i druhý z jeho aktérů.

„Bylo to divné utkání,“ prohodil Djokovič na tiskové konferenci. „Gaël je nepředvídatelný hráč, mohl jsem od něj něco takového očekávat. Vedl jsem 5:0 a pak to začalo. Dokonale mě nachytal,“ přiznal lídr žebříčku ATP. „On je prostě takový, rád hraje pestře, užívá si dlouhé výměny a výborně brání. Zkusil toho na mě hodně. V jednu chvíli hrál i stylem servis-volej,“ dodal.

Svého soupeře se každopádně zastal: „Mohlo to vypadat, že se na konci prvního setu nesnaží, ale on najednou začal hrát skvěle. Prohrával 0:5 a prostě chtěl něco změnit.“

Změnil a chvíli to Monfilsovi vycházelo. Faktem ovšem zůstává, že svůj jediný set získal, když začal hrát svůj klasický tenis ve třetí sadě.

To byl ten pravý Gaël Monfils.