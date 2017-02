Pohárová radost. Spokojené trutnovské basketbalistky ji přidaly k ligové

Svoji účast ve Final Four, které proběhne poslední únorový víkend v Brně, si přivezly díky výhře 71:67 z Karlových Varů a dnes se dozvědí soupeřky pro semifinálový duel.

„Poradili jsme si jak předtím v Nuslích, tak i teď v Karlových Varech. Budou to pro nás dva těžké zápasy ve dvou dnech, ale do Brna se budeme těšit,“ řekl po postupové výhře v Karlových Varech trenér trutnovského družstva Petr Kapitulčin.

V Karlových Varech jste si poradili i přesto, že zkušená Milena Prokešová kvůli nemoci nehrála, zdravotní problémy měly i další hráčky a navíc jste tam před Vánoci v ligovém zápase vysoko prohráli. Jak se vám to podařilo?

Důležité bylo, že jsme domácí nenechali ve skóre ani jednou utéct tak, abychom nemohli ztrátu smazat, stále jsme byli ve hře.

V základní pětce jste na hřiště poslali sedmnáctileté Rylichovou a Patočkovou. Jak se osvědčily?

Zvládly to a hlavně v prvním poločase týmu pomohly. I ve chvílích, kdy zkušenějším ne všechno vycházelo. Nehráli jsme sice nic extra, ale drželi jsme se ve hře a zkušenější hráčky to mladým v závěru vrátily, družstvo podržely.

Závěr byl hodně dramatický, co rozhodlo ve váš prospěch?

Hodně nám pomohl úsek v poslední čtvrtině, který jsme vyhráli 13:0 a šli do vedení. Byly tam některé důležité momenty, hlavně trojka Rylichové v poslední možné vteřině ve chvíli, kdy domácí hráčky vedly o pět bodů, a stejný zásah Hindrákové, navíc s faulem, po kterém jsme šli do vedení my. V závěru jsme sice předvedli dvě skoro školácké chyby, ale vedení jsme udrželi.

V neděli vás čeká ligový zápas v Ostravě, výhra vám téměř jistě zajistí sedmou příčku. V play-off byste se tak vyhnuli mistrovskému USK.

Hlavně že když ho zvládneme, tak se už nemusíme ohlížet na ostatní. I tak ale máme sedmou příčku hodně blízko. Je to však basketbal a stát se může řada věcí, takže raději nepředbíhejme. Ale pro mě to je neuvěřitelný úspěch po tom, co v Trutnově v létě proběhlo. A ocenění práce všech, kteří se zasloužili, že je liga stále tady.

Zpátky k poháru: Jak posuzujete soupeřky z finálového turnaje?

Hlavně jsme rádi, že tam jsme. Bereme to tak, že ostatní asi budou mít trochu vyšší ambice: brněnská družstva hrají doma, pražská Slavia zase cítí, že by mohla získat poprvé nějakou trofej.