Odveta asi formalita bude, zní z Poruby po pohárové smršti

„Asi to formalita bude,“ připustila porubská křídelnice Mária Revajová, která byla nejlepší střelkyní Sokola. Z 12 pokusů dala 11 branek.

„Byla to taková rychlá házená, hodně běhavá,“ podotkla. „Na postavenou obranu jsme toho moc neodehrály. Spíše šlo o trháky.“

Právě rychlými brejky Porubanky ničily neškodné protivnice, které se často ani nestačily vracet do obrany. „Po tom, co se nám nevydařil minulý ligový zápas v Praze se Slavií (24:30), jsem náchylnější ke kritice,“ řekl porubský trenér Peter Olšavský. „Takže i v tomto zápase byly věci, které bychom měli zlepšit. Důležité je, že holky k utkání přistoupily zodpovědně.“

Padesátý gól vstřelila v 59. minutě Šárka Marčíková. „Něco takového se moc často nestává, ale ani jsem si neuvědomila, že to bude padesátá branka,“ uvedla.

Kolik za takovou trefu bude muset dát do klubové pokladny, netuší. „Něco takového v tabulkách ani nemáme,“ usmála se.

Porubanky i přes stále se zvyšující náskok udržely potřebnou koncentraci po celé utkání. „Holky zabojovaly samy se sebou a ukázaly, že se umí zkoncentrovat i na takové zápasy,“ řekl trenér Olšavský.

„Udržet si motivaci nebylo těžké,“ řekla Mária Revajová. „Dodržovaly jsme to, co nám trenér nařídil. Snažily jsme se nedělat zbytečné chyby, i když to někdy nevyšlo.“

Valerina Malajová z hostujícího celku uznala, že proti Porubě byly bez šance. „Stojí proti nám hodně kvalitní hráčky,“ uvedla. A kouč Shqiponji Artan Nimani dodal: „Už teď si umíme představit výsledek, jaký bude v odvetě, ale přesto budete u nás vítáni.“